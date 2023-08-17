Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии запуска движения третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Фото: Кристина Кормилицына/POOL/TACC

В московском Манеже сейчас развернулась выставка «Год нового транспортного каркаса». Туда-то президента России Владимира Путина и пригласили Сергей Собянин вместе с Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым, чтобы открыть новый железнодорожный диаметр, который разрежет Москву.

МЦД-3 - это уже третий железнодорожный диаметр, который прошил Москву и область от Зеленограда до самого Раменского. Собянин на слайдах рассказал главе государства что из себя представляет новая магистраль, как она скажется на жизни москвичей (подробнее о МЦД-3 читайте на стр. 3), а главный железнодорожник Белозеров отметил, что она может положить начало новой высокоскоростной магистрали Москва-Петербург.

И, кажется, этот проект скоро начнет реализовываться. Как отметил Путин, сейчас мы как раз к этому подошли. А главное в ней, что освободится уже действующая железная дорога для грузового движения (от этого сильно вырастет скорость передвижения грузов), а это очень положительно скажется на экономике страны.

С пассажирами - то же самое. Президент даже назвал цифры:

Москва - Санкт-Петербург: сейчас 4:05 часов, будет - 2:15.

Москва - Тверь: будет 39 минут,

Великий Новгород - Санкт-Петербург: сейчас 3:10 часов, будет – 29 минут.

- Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний Новгород, в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион. Это не только снизит время передвижения людей, а существенным образом улучшит связанность страны, подтолкнёт развитие образования, науки, - отметил глава государства.

Хорошие железные дороги - это мощный толчок к развитию страны, констатировал Владимир Путин. Поэтому схему нужно будет развивать и дальше:

- Если от Москвы до Адлера «протащить», это уже будет десять часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк, - заметил президент.

По словам президента, если люди могут быстро перемещаться между городами, то быстрее начинают работать все возможные связи: «И учиться там, и работать там станет гораздо проще. Это подтолкнёт развитие высокотехнологичных сфер экономики, промышленности, металлургии, сферы IT-технологий», - говорит Путин.

Сказал он и про новую высокоскоростную ветку в Минск. Это уже будет развитием союзного государства.

- Давайте начнём работать. Уверен, что у нас всё получится, - заключил Владимир Путин.