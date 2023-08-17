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Экономика17 августа 2023 16:18

Опубликованы все поручения Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2023

Сайт KP.RU собрал все самое важное
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал поручения, которые была сделаны по итогам Петербургского международного экономического форума. Всего из несколько десятков, но мы собрали для вас главное, что нужно знать:

- Выплата ежемесячных пособий на детей не будут останавливаться даже если доходы родителей вырастут.

- Сохранить право на ежемесячную выплату родителю, который ухаживал за ребенком-инвалидом до 18 лет.

- В 2023 и 2024 годах дополнительно выделить минимум 11 миллиардов рублей на на программу строительства модульных отелей.

- До 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, и еще создать механизм, как будем возвращать контроль над компаниями, которые мы потеряли из-за действий недружественных стран.

- Выдавать льготные кредиты на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

- Отменить административные штрафы в отношении бизнеса со стороны надзорных органов.

- Принять меры, чтобы продвигать наши электронные торговые площадки за рубежом.

- Составить прогноз сколько и каких специалистов потребуются экономике в течение пяти лет.

- К 1 сентября создать рейтингов колледжей и вузов, где должна быть оценка их эффективности по трудоустройству и зарплате.

- Минимум в два раза увеличить нижний порог значений «крупного» и «особо крупного» ущерба при нарушении авторских прав.

Экономика: БизнесПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2023