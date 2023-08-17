Жители подмосковного поселка Горки Ленинские спасли реку Туровку от загрязнения сточными водами

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Жители подмосковного поселка Горки Ленинские спасли реку Туровку от загрязнения. Долгое время в водоем попадали сточные воды, но никто даже не догадывался об этом. Пробы были взяты, чтобы решить совсем другую проблему, в итоге удалось распутать целый клубок нарушений и махинаций.

А началось все с того, что местные жители вот уже несколько месяцев обеспокоены строительством ЖК «Светлый мир. Биополис». Против соседства с новым комплексом местные жители ничего не имеют, а вот коммунальные вопросы вызвали крупные споры.

Застройщик планировал строительство новых современных очистных сооружений, но часть жителей предложила подключить новые дома к уже имеющимся коммуникациям. Мнения разделились: с одной стороны, решится экологический вопрос. Стройка на берегу реки Туровка будет не нужна, с другой – позволяют ли имеющиеся мощности? В итоге проблема дошла до областного правительства.

В середине августа прошло совещание, посвященное соблюдению экологических норм при строительстве ЖК. В частности, обсуждали функционирование очистных конструкций комплекса и вопрос об установке конструкций, предназначенных для очистки воды. Надзорные и природоохранные органы тоже подключены к вопросу и начали свои проверки.

А еще стройплощадку в начале июля посетила группу экологов с Председателем Всероссийского общества охраны природы и депутатом Госдумы от Ленинского округа Вячеславом Фетисовым. Эксперты оценили влияние находящейся по соседству стройки, обследовав близлежащий котлован. Никаких природоохранных нарушений найдено не было, зато претензии возникли к очистным сооружениям «АрДиАй ресурс», за подключение к которым ратовали местные жители.

Эксперты пришли к сразу нескольким неутешительным выводам. Во-первых, подключение к имеющимся коммуникациям финансово нерентабельно, а во-вторых, очистные систему уже работают на пределе возможностей. Как сообщает газета города Москвы «Тверская, 13», текущее состояние коллектора вызвало массу вопросов – результаты проб в разы превышают ПДК по микробиологии. ВООП последние полтора месяца проводит обследование Туровки, в частности, отбирая лабораторные в месте осуществления ООО «АрДиАй ресурс» организованного сброса сточных вод в реку. В точке выброса оказалось значительное превышение установленных нормативов рыбохозяйственного значения: нефтепродуктов, фосфатов.

Ранее подобная история случалась в Молоково. Там общественники фиксировали многократное превышение нормативов в сбросах с очистных сооружений. Возникли вопросы не только к показателям сточных вод, но и к территории, где расположены очистные сооружения. Местность вокруг них была заболочена стоками с явными признаками загрязнения. Зловонная жижа распространилась на огромный участок лесного массива и постоянно пополнялась новыми порциями канализационных вод. Источником зловонной реки оказался канализационный коллектор очистных «АрДиАй ресурс». Сотрудники предприятия подтвердили эко-активистам, кому принадлежит труба. После чего ее перекрыли.

Скорее всего, так пытались спешно решить вопрос с выбросами, чтобы не было зафиксировано розлива. Но система сработала в обратную сторону, из-за перекрытия и роста напора могли выйти из строя резервуары-отстойники. Это заставило коммунальщиков изрядно понервничать. Оказавшись между молотом и наковальней (открыть вентиль на глазах у инспекторов – расписаться в нарушении, оставить закрытым – спровоцировать аварию), сотрудники стали кому-то звонить. А зачем, что совсем странно, перешли к угрозам. В итоге экологи вызвали полицию, чтобы вернуться к конструктивному диалогу. В итоге коммунальщики заявили, что «приняли экологических инспекторов за украинских диверсантов».