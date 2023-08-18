Я удалю тебе звезду: Самые эффективные методы борьбы с варикозом

Ножки без выступающих вен - это не только красиво, но и здорово. Фото: Shutterstock

В России как минимум свыше 38 млн человек страдают от варикозного расширения вен. И число людей с этим диагнозом ежегодно увеличивается. Передается ли недуг по наследству? Действительно ли опасны физнагрузки и спорт? И самое главное - есть ли способы помочь себе? Об этом ведущая Радио «Комсомольская правда» Вероника Борисенкова поговорила с сердечно-сосудистым хирургом, флебологом ГКБ № 67, кандидатом медицинских наук Александром Белкиным.

Александр Белкин.

НЕХОРОШЕЕ НАСЛЕДСТВО

- Александр Александрович, сложно ли выявить варикоз?

- Чаще всего варикозу подвержены нижние конечности: увидел расширенные вены - и можно сказать, что ты поставил диагноз. Другое дело, что жалобы пациентов не всегда соответствуют внешним проявлениям.

Часто люди на приеме жалуются: ноги болят из-за того, что вены расширены. А на самом деле здесь нужно разобраться. Ибо нередко у пациентов есть сопутствующие заболевания, связанные с проблемами позвоночника, неврологическими. Но, видя на ногах расширенные вены, они считают, что варикоз является основной причиной их недомогания. А это не так.

- То есть, если нет вздутых вен, узелков и сосудистых звездочек, можно не волноваться насчет варикоза?

- У полных пациентов вен может быть не видно. Поэтому при появлении жалоб на боли в ногах, отеки, характерные для варикоза, необходимо провести ультразвуковое исследование (УЗИ вен). И тогда все будет ясно.

- Есть ли люди, предрасположенные к варикозу?

- Варикозная болезнь чаще всего генетически обусловлена, т. е. передается по наследству. И любой провоцирующий фактор у таких пациентов может привести к расширению вен, появлению «узлов».Толчком могут стать тяжелые физические нагрузки, длительное нахождение в вертикальном положении (например, работа на ногах), беременность и роды, так как гормоны, которые вырабатываются во время ожидания ребенка, расслабляют стенку вены. Но после родов и завершения грудного вскармливания эти вены могут уйти.

ФЕХТОВАЛЬЩИКАМ И ШТАНГИСТАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ

- Вот почему мама говорила: «Ты смотри, на спорте штанги не тягай, вены вздуются!»

- Статические нагрузки, такие как штанга, конечно, могут провоцировать расширение вен. Хотя спорт сам по себе, наоборот, отодвигает опасность. Чем человек больше двигается, чем менее пассивный ведет образ жизни, тем быстрее движется венозная кровь. Меньше застоя крови в нижних конечностях, значит, меньше причин для расширения вен.

Как ни странно, помимо поднятия тяжестей опасен еще такой подвижный спорт, как фехтование.

- Да? Почему?

- Фехтовальщики много времени проводят в неудобной позе - на полусогнутых ногах. И это может провоцировать не только варикоз вен, но и геморроидальную болезнь тоже.

Но мы не можем отказать человеку заниматься любимым спортом. В таком случаев врач рекомендует меры профилактики: компрессионное белье, отдых с приподнятыми ногами и т. п.

ТАБЛЕТКИ, КРЕМЫ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ?

- Александр Александрович, что может помочь пациенту с варикозной болезнью?

- Очень важно ношение компрессионного белья. Оно хорошо способствует уменьшению диаметра расширенных вен на ногах, а также ускоряет отток по глубоким венам.

Конечно, большое значение имеет и лекарственная терапия. Но какие бы препараты ни принимали, если весь рабочий день стоишь, кровь все равно будет устремляться книзу, растягивать стенки вены. Поэтому совмещать использование компрессионного белья и прием лекарств - это будет оптимальным.

- Но я правильно понимаю, что лекарства и специальное белье нужно использовать только после консультации с флебологом?

- Естественно, только после консультации врача. Потому что существуют случаи, когда компрессионное белье при тех или иных заболеваниях может навредить.

- В аптеку зайдешь - мазей против варикоза полным-полно. Какая самая лучшая?

- Что касается мазей, мое мнение, они мощного лечебного эффекта не оказывают. Больше отвлекающее. То есть, если ее положить в холодильник (особенно это касается гелей, которые немножко глубже проникают), а затем втереть в больное место перед сном, возникает охлаждение кожи и чувство облегчения. А вот лекарственная терапия эффективна. Но конкретный препарат подбирайте с врачом.

- Если встает вопрос об операции - что вы, флебологи, можете предложить пациентам?

- Более чем в 90% случаев мы предлагаем малоинвазивное хирургическое лечение, так называемые термоабляционные методики. То есть температурное воздействие на стенку вены.

С ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА - НА ПРОГУЛКУ

- Лазерная коагуляция или лазерная термоабляция проводится под местной анестезией, без разрезов, только через проколы иглой, - продолжает рассказ Александр Белкин. - В больную вену вводится лазерный световод. И под воздействием высокой температуры на стенку вены мы как бы «запаиваем» просвет этой вены. Сосуд закрывается полностью, по нему прекращается ток крови. Пациент ничего не чувствует, а со временем на месте вены просто образуется рубец. Эта манипуляция выполняется чаще всего на поверхностных магистральных венах.

А вены поменьше, притоки, которые потом вливаются в магистральные сосуды, либо удаляют с помощью методики минифлебэктомии либо склерозируют. Для минифлебэктомии на коже над сосудом делают небольшие насечки по 2 миллиметра, и специальными инструментами венка извлекается. При склеротерапии притоки заполняют, склерозируют специальным химическим раствором, который вводят шприцем. Инъекции делают под контролем УЗИ. Венка заполняется, просвет закрывается. Со временем она тоже перерождается в соединительную ткань.

- И как быстро пациент выписывается?

- Если операция выполняется под местной анестезией, в этот же день. Пациент встает, на него надевают компрессионное белье. Мы заставляем его непрерывно ходить два часа, чтобы не было риска тромбообразования. После этого можно садиться в транспорт и ехать.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- А после хирургического вмешательства насколько возможны рецидивы? Или раз вылечил - и все, больше этой проблемы не будет?

- Рецидивы бывают. Процент их незначительный, до 5%. Но все-таки да, они могут быть. И это зависит не только от техники выполнения, не только от умения врача, но и от диаметра пораженной вены. Чем он больше, тем риск рецидива выше. При очень широких венах, в особенно запущенных случаях, иногда предлагаем пациентам открытое хирургическое вмешательство. Также рецидивы могут быть, если пациент не соблюдает послеоперационный режим - не носит компрессионное белье, не принимает препараты.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как предотвратить болезнь?

- А какие меры профилактики есть? Может, спецдиета…

- Определенной диеты при варикозной болезни не существует. Но лучше исключать те продукты, которые приводят к избыточному весу, - объясняет наш эксперт. - Если человек полный, конечно, крови трудно преодолеть гравитацию и подняться из нижних конечностей к сердцу. Она будет застаиваться, распирать вены. Соблюдайте питьевой режим, чтобы избежать сгущения крови. Если вы в группе риска - из-за характера работы, образа жизни, генетики, после консультации с врачом необходимо носить специальное компрессионное белье.

Но самое главное - активный образ жизни. Спортом заниматься надо, двигаться больше, проходить 10 тысяч шагов в день. Это ускоряет венозный отток, уменьшает застой.