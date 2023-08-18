Иосиф Пригожин жестко высказался о Пугачевой: «Номером один можно быть и на кладбище»

Алла Пугачева. Фото: кадр видео.

Алла Пугачева после начала СВО вслед за супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) покинула родину и уехала в Израиль. А недавно певица выступила в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле, часть средств от которого пошла на финансирование ВСУ. Этот поступок окончательно расколол сторонников и противников Пугачевой. Одни призывают лишить ее государственных наград и званий, другие уверены, что Пугачева по-прежнему остается звездой номер один.

Высказался о месте Пугачевой в истории отечественной музыки и продюсер Иосиф Пригожин. Он весьма резко заявил, что ее поезд ушел, и что артист может быть интересен только в современном контексте.

«Что такое „номер один“? „Номером один“ можно быть и на кладбище. В моем понимании „номер один“ - это про актуальность данного времени. Но кто „номер два“ тогда? Что за нумерация у нас идет? Что такое популярность? Это востребованность в определенный период. Вот Майкл Джексон оставил после себя такой след, что до сих пор ощущение, будто он живой», - считает продюсер.

Несмотря на отъезд и предательство, многие коллеги по шоу-бизнесу до сих пор питают к Пугачевой теплые чувства. Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин сравнивает ее с Клавдией Шульженко. Пригожин категорически не согласен с такой оценкой. Он считает, что Пугачева и Шульженко – артисты разных поколений и сравнивать их просто некорректно.

«Вы могли бы сравнить Эйфелеву башню и статую Свободы? Как их можно сравнивать? Это идиотская тенденция. У нас странные люди. Все время ищут сравнения: первая Алла Пугачева, вторая, тридцать первая… Она не может быть ни Клавдией Шульженко, ни Иосифом Кобзоном, ни Фрэнком Синатрой, ни Валерией. У нее есть свое творческое лицо. Репертуар совершенно другой. Он далек от песен Клавдии Шульженко», - рассказал Пригожин в интервью порталу "Абзац".

Продюсер не скрывает, что к Пугачевой у него давние претензии. Ранее он признавался, что артистка ставила ультиматум генеральному директору Первого канала, чтобы его супруга Валерия не появлялась в эфире.

Ранее Максим Галкин рассказал, что заранее не планировал перебираться из России за границу. Он был в Лондоне по работе, а уже в Великобритании принял решение не возвращаться в Россию. Позже к нему перебралась Алла Пугачева с детьми.

Многие считают, что певица пошла на поводу у мужа. Своим решением Галкин буквально поставил ее перед фактом, и Алла Борисовна была вынуждена подчиниться и уехать за границу.