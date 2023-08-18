В Росгвардии уточнили, что прибывшие не место падения ракеты росгвардейцы обнаружили детали, имеющие маркировку производителя США

В ходе специальной военной операции росгвардейцам пришлось обезопасить место падения американской ракеты, которую украинская армия запустила по жилым кварталам города Тореза (Донецкая Народная Республика).

- При очередном обстреле жилых кварталов Тореза американская ракета влетела в хозяйственную постройку, чудом не попав в соседний жилой дом, который расположен в нескольких метрах от нее, - заявили в Росгвардии.

Отметим, что ударили украинские националисты по мирным домам Тореза глубокой ночью, когда все жители спали.

- Примерно в 3 часа 5 минут услышал звук летящего объекта, потом последовал взрыв, увидел разрушение хозяйственной постройки. На место мгновенно приехали сотрудники Росгвардии, которые обследовали завалы и обнаружили части неизвестного мне объекта, - рассказал житель дома.

В Росгвардии уточнили, что прибывшие не место падения ракеты росгвардейцы обнаружили детали, имеющие маркировку производителя США, и вывезли их на полигон для уничтожения.