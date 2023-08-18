История о женщине, которая не знает чего хочет и ослепший дзюдоизд-чемпион: Какие проблемы освещаются в фильмах на фестивале «Короче»

«Летом асфальт теплый» - уже которая по счету в новейшем российском кино лента о женщине, не знающей, чего она хочет Фото: кадр из фильма

В Калининграде продолжается фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Рассказываем о конкурсных полнометражных картинах, снятых женщинами.

«Летом асфальт теплый»

«Летом асфальт теплый» - уже которая по счету в новейшем российском кино лента о женщине, не знающей, чего она хочет. В данном случае женщине 17 лет, ее зовут Даша, она выросла в провинциальном городке где-то на северо-западе России. Окончив школу, она врет отцу, что собирается поступать на факультет регионоведения в мурманском институте, садится на поезд, но направляется отнюдь не в Мурманск, а в Петербург. Там живет мать, бросившая ее еще в детстве. И Даше хочется... ну, мы уже сказали, что с формулированием своих желаний у нее проблемы; то ли она мечтает прижать матушку к сердцу, то ли послать по известному адресу.

Единственная ценность, которая есть у Даши — это ее девственность, и она носится с нею как с писаной торбой. Сначала чуть не теряет после выпускного (это приводит ее в состояние истерики), потом решает продать за большие деньги (но в последнюю секунду вырывается из лап похотливого сорокалетнего мужика), потом почти отдается симпатичному молодому петербуржцу (но все-таки не отдается), потом... Если честно, во второй половине фильма следить за ее приключениями на этом фронте становится уже несколько утомительно.

Название фильма режиссеру Ирине Бас явно кажется поэтическим (а мне — нет; картину можно было назвать «Весной воздух прохладный» или «Зимой зайцы белые», а потом как-нибудь впроброс это расшифровать в диалогах). Начинается картина титром «Июнь 2021 года», который, как и название, ничего не объясняет и никуда не ведет; ровно с тем же успехом это мог быть июнь 2017-го или 2023-го. В моменты, когда персонажами овладевают сильные эмоции, они начинают разбивать вдребезги дорогие гаджеты типа ноутбуков и телефонов (что не мешает им в следующем кадре по этим телефонам разговаривать). Но все это чепуха по сравнению с роковым вопросом, повисающим в финале: зачем вообще нам рассказывали историю о юной леди, неспособной решить, рыбку ей съесть или на лифте покататься? Впрочем, подобрать ответ можно: чтобы зрители полюбовались на Марию Мацель, прекрасную во всех смыслах молодую актрису и певицу, а равно и на ее партнершу Викторию Исакову (которой, впрочем, сильно гордиться ролью в этом фильме не придется).

«Крецул»

Совершенно другое «женское кино» - «Крецул» Александры Лихачевой. Ничего расплывчатого, неопределенного, несфокусированного, «я не думаю, я чувствую», «я не могу вам сказать, о чем мой фильм» и т.д. - того, чем, увы, переполнены картины выпускниц ВГИКа, - в «Крецуле» нет. Эта лента заставляет вспомнить о Ларисе Шепитько или Кэтрин Бигелоу, - едва ли не самых жестких постановщицах в мире. Почти все персонажи в картине — мужчины, и Лихачева удивительно хорошо понимает логику пацанской дружбы.

Герой ее фильма — молдавский дзюдоист Олег Крецул, обладатель чемпионских титулов, попавший в страшную автокатастрофу и ослепший: один глаз ему пришлось удалить, второй не видел из-за поражения зрительного нерва. Поразительно, но слепота не помешала ему вернуться в спорт и стать чемпионом уже Паралимпийских игр. Тренировал его при этом лучший друг, не отвернувшийся, но и не раскисший при виде мучающегося товарища.

В «Крецуле» много выдающихся сцен; в одной из лучших Олег (Никита Волков) шарит по полкам и ящикам на кухне, ища нож, чтобы зарезаться. Слово «нож» не произносится, вообще ни единого намека на то, что он ищет, нет, но ты все понимаешь по отчаянию, в котором пребывает герой. (Напомним, что Волков играет это, не пользуясь глазами, — одним из самых сильных актерских инструментов; герой не бросает в камеру пронзительных взглядов, потому что ему просто нечем). Совершенно голливудская история, рассказанная без грамма голливудских слез и соплей, вызывает неподдельное восхищение Крецулом и его другом; люди совершили настоящий подвиг, и, кажется, сами не до конца это поняли.