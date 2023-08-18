Пугачева прислала венок, а Гулькина плакала во время речи: В Московском цирке простились с клоуном Андрюшей

В Московском цирке Никулина простились с артистом Андреем Николаевым Фото: Мария РЕМИЗОВА

Знаменитый клоун Андрюша, звезда циркового искусства Андрей Николаев попал в Боткинускую больницу 12 августа в очень тяжелом состоянии.

85-летнему артисту диагностировали острую форму желтухи, была необходима срочная операция. Но клоун категорически отказался от вмешательства. Ситуацию усугубил и коронавирус, который недавно подхватил артист.

- Близких людей у Николаева практически не было. Сын у него умер в начале двухтысячных после тяжелой болезни, — делятся с KP.RU друзья клоуна Андрюши. - Когда о госпитализации Андрея узнала Алла Пугачева, она попыталась связаться с ним, чтобы передать деньги на лечение. Но, увы, спасти Николаева не удалось — он умер через три дня после госпитализации.

На церемонию прощания с клоуном Андрюшей, которая прошла в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, Алла Пугачева, которая сейчас находится с семьей в отпуске в Юрмале, прислала венок из белых роз и лилий. Фото: Мария РЕМИЗОВА

О кончине обладателя высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока» сообщила в соцсетях пресс-служба Росгосцирка.

«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей, которым он негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности - идти всегда нужно только от себя. И мы пойдем, но уже без тебя. Прощай, Андрюша!», — говорится в некрологе.

Андрей Николаев действительно был легендарным артистом, лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов. Долгие годы клоун Андрюша преподавал в ГИТИСе. Среди учеников Николаева была и Алла Пугачева, которую мастер учил жонглировать. Это умение артистка приобрела для номера на песню «Арлекино».

- Вообще надо неделю учиться жонглированию, но Алла заперлась в кабинете на 12 часов и быстро освоила этот жанр, — вспоминал недавно свою звездную ученицу Николаев.

Присутствовала на панихиде и другая звездная ученица клоуна — звезда 80-х Наталья Гулькина. Фото: Мария РЕМИЗОВА

На церемонию прощания с клоуном Андрюшей, которая прошла в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, Алла Пугачева, которая сейчас находится с семьей в отпуске в Юрмале, прислала венок из белых роз и лилий.

Присутствовала на панихиде и другая звездная ученица клоуна — звезда 80-х Наталья Гулькина.

- Последние годы мы не виделись — наш учитель сидел дома, опасался коронавируса, говорил, мол, потом ребята встретимся. А так мы постоянно были на связи. Он мне всегда говорил: «Наташа - ты не туда пошла. Тебе надо сниматься в кино, играть в театре и смешить людей. Ты - потрясающая комедийная актриса».

По словам коллег клоуна Андрюши, последним желанием покойного была как раз панихида в его родном Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Фото: Мария РЕМИЗОВА

- Я говорила, мол, ну это другой жанр. А сейчас думаю, может, в память о своем учителе и запишу такую шуточную песню, — утирая слезы рассказала на панихиде Наталья Гулькина.

По словам коллег клоуна Андрюши, последним желанием покойного была как раз панихида в его родном Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Легендарного клоуна после кремации захоронят на Введенском кладбище.