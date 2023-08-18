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Конкурсы и тесты18 августа 2023 14:45

Бело-сине-красный тест: найдите цвета российского флага в символах регионов

Это не просто абстрактные «коды» или случайный набор разноцветных полос. Это цвета, связанные с тем, что мы любим и чем дорожим в нашей стране
Александра СУРИС

Трактовок цветов много, но нам нравится самая общепринятая: белый – благородство и откровенность, синий – верность, честность, безупречность и целомудрие, красный – мужество, смелость, великодушие и любовь.

Мы уверены: в любом регионе можно найти свои ассоциации с каждым из цветов флага. Они могут быть как в государственных символах – флагах и гербах, так и в достопримечательностях, названиях улиц и так далее.

В преддверии Дня российского флага мы предлагаем вам проверить, удастся ли «не заблудиться» в трех цветах российского флага и правильно соотнести их с достопримечательностями и гордостью разных регионов.

Кстати, вы можете выбрать и свои ассоциации для цветов флага и поделиться ими с другими. Компания VK к празднику установила в 10 городах России специальные мультимедийные кубы. Каждый житель сможет с их помощью выбрать свои слова, которые у него ассоциируются с цветами российского триколора, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации.

Ну что, отправляемся в разноцветное путешествие по России!

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