Запад вернулся к холодной войне с Россией: НАТО использует Украину, чтобы нарастить боевые группировки у наших границ

Западные глобалистские элиты по-прежнему заявляют о своей исключительности, провоцируют кровавые конфликты и перевороты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- На саммите (НАТО) в Вильнюсе в июле 2023 года Североатлантический блок окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. В документах саммита Россия названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса". Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными», - заявил на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ также процитировал принятое в НАТО решение о развертывании в месячный срок при наличии угрозы одной из стран альянса «трехсоттысячной группировки блока с возможностью передовым формированиям вступить в боевые действия в течение трех дней».

Генерал-полковник Горемыкин обратил внимание на то, что коллективный Запад продолжает накачивать киевский режим оружием, заставляет Киев вести самоубийственные контрнаступательные действия, демонстрировать тактические успехи, несмотря на большие потери в живой силе и технике, делает все для затягивания и эскалации конфликта: «Предусмотрены меры по долгосрочной поддержке Украины и модернизации украинской армии под стандарты НАТО. Киеву даны обещания о снабжении все более современным и дальнобойным оружием».

При этом НАТО активно использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок.

По словам Горемыкина в НАТО запущен очередной этап расширения альянса: в Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение.

«Об усилении военного присутствия на востоке страны у границ Беларуси и России заявило генеральное командование Польши», - указал он.

Представитель Минобороны России напомнил, что в условиях крайне резкого обострения угроз и активности НАТО вблизи границ Союзного государства Москва и Минск размещают нестратегическое ядерное оружие России на территории Республики Беларусь.

А еще наши страны начнут бороться с западной пропагандой со школьной скамьи: в учебных заведениях Беларуси и России будут проводиться патриотические цифровые уроки, с обсуждением малоизученных архивных документов, изобличающих фашизм и неонацизм, в том числе с распространением их посредством интернета через мессенджеры и социальные сети.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты в ядерном оснащении, а часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. И предупредил, что попытки агрессии против Минска или Москвы будут подавлены всеми имеющимися средствами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Западные глобалистские элиты по-прежнему заявляют о своей исключительности, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют русофобию, агрессивный национализм, уничтожают нравственность, семейные ценности, пытаются навязывать народам свою волю, насаждать систему насилия и подавления. Цель сегодняшних реваншистов - добиться распада и уничтожения России, разрушить Союзное государство, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником преступного киевского режима, его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестких, коварных планов", - заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в приветственном адресе к участникам открывшегося в Минске пленарного заседания Второго Международного антифашистского конгресса.

«Уверен, что II Международный антифашистский конгресс будет способствовать объединению усилий прогрессивных сил разных стран в искоренении человеконенавистнической нацистской идеологии», - подчеркнул министр.

Участие во II Международном антифашистском конгрессе "Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм", принимают представители более 30 стран.