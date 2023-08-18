Научные институты Якутии возьмут шефство над арктическими школами республики

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Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по вопросам качества образования в арктических районах в Оленекском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководитель республики поставил задачу работать по двум направлениям: укреплять материально-техническую базу учреждений, повышать качество образования.

– Я не устаю говорить о том, что образование – это в целом будущее нашей республики. Без хорошего образования невозможно развивать республику, обеспечить достойную жизнь людей, будущих поколений. Именно от того, какие знания получат дети, как воспитаем их настоящими патриотами своей республики и страны, зависит будущее Якутии. И вдвойне важно это для наших арктических районов, которые объективно сегодня находятся в очень непростых климатических, транспортных условиях. За последние годы мы проводим большую работу в целом по развитию Арктики. Планомерно практически по всем районам или строим школы и детские сады, или благодаря программе капитального ремонта, которую наш президент Владимир Путин инициировал по всей стране, школы преображаются, – сказал Айсен Николаев.

Так, за последние пять лет в рамках нацпроекта «Образование» в арктических районах построено 10 объектов образования, в том числе три детских сада. По федеральной программе модернизации школьных систем образования проводится капитальный ремонт 17 школ.

Создано 67 Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В 60 образовательных организациях создана цифровая образовательная среда. В рамках реализации проекта «Учитель Арктики» с 2020 по 2022 годы в образовательные организации арктических улусов трудоустроен 181 молодой специалист.

По государственной программе обеспечения жильем педагогических работников сельских школ оказана адресная поддержка 43 педагогическим работникам арктических улусов. На 2023-2024 годы утверждены 42 квоты. Также с 2020 года оказывается поддержка по проекту «Земский учитель». Так, из 50 квот по республике 34 направлены в арктические улусы. Также осуществляется целевая подготовка на педагогические специальности.

– Но вместе с тем проблема в другом, мы строим новые школы, а качество образования не повышается. Здесь целый комплекс проблем, начиная от нехватки квалифицированных кадров на местах, заканчивая уже вопросами программ для школьников, учитывающих специфику Арктики, связи, транспорта, – подчеркнул глава Якутии.

Айсен Николаев обратил внимание на то, что причиной нехватки квалифицированных кадров в Оленекском районе назвали то, что выпускники школ не поступают в медицинские вузы, в том числе и на целевые места, из-за низких баллов по ЕГЭ.

– И это характерная ситуация и для других арктических районов. Это касается и многих других направлений. Этим нужно серьезно заниматься не только на уровне муниципалитетов, но и Минобрнауки, – отметил руководитель региона.

Глава поручил принять комплекс мер по вопросам качества образования в рамках программы «Дети Арктики» и государственных программ, касающихся развития образования и арктических территорий республики.

Правительству совместно с арктическими районами необходимо работать по вопросам подготовки педагогических кадров в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена и в другие профильных ведущих вузах.

– Необходима программа для привлечения в арктические школы опытных учителей, в том числе находящихся на заслуженном отдыхе, готовых переехать или дистанционно поработать с детьми, – предложил на совещании заместитель главы Кобяйского района Александр Сусоев.

Народный депутат Елена Голомарева предложила кафедрам химии, биологии СВФУ взять шефство над арктическими районами и работать еженедельно в режиме онлайн.

– Также надо возобновить министерские проверки – контрольные срезы по основным предметам в школах, уделить внимание повышению квалификации учителей, а администрациям районов активней подключаться к вопросам строительства социального жилья, – отметила она.

Глава Якутии поддержал это предложение и поручил проработать вопрос шефства научных институтов над арктическими школами, в том числе в рамках проектов НОЦ «Север: территория устойчивого развития».

Айсен Николаев рекомендовал главам муниципальных районов направить усилие не только на укрепление материально-технической базы учреждений образования, но и серьезное внимание уделять качеству образования, обеспечению жильем педагогических кадров.

– Для привлечения кадров вопросы жилья для работников выходит на передний план. Есть разные подходы. Например, в Оленьке компенсируют часть аренды жилья, хорошая практика. Минстрою нужно программу разработать или по строительству арендного жилья, или в рамках строительства домов для переселения из аварийного жилья часть квартир бронировать совместно с районом. Если районы готовы к софинансированию, их в первую очередь поддержать, – сказал глава.

В рамках совещания вручили социально-значимую литературу из 18 наименований книг детской литературы с общим тиражом 72 экземпляра в фонд школьных библиотек. Также Оленекской межпоселенческой централизованной библиотечной системе переданы книги 54 наименования с общим тиражом 270 экземпляров.

В 2023 году по поручению главы Якутии Айсена Николаева в целях сохранения культурно-нравственных ценностей, патриотического воспитания и сохранения родных языков возобновлена передача каждой из 501 муниципальной библиотеки 54 наименования книг и 500 школьным библиотекам 18 книг детской литературы. Всего будет передано 36 тысяч экземпляров.

В 13 арктических районах Якутии 96 школ, в том числе 7 кочевых школ, охватывают 9945 обучающихся, 110 детских садов - 5866 воспитанников, 2 профессиональные образовательные организации - 276 студентов. В 39 организациях дополнительного образования занимается 7681 ребенок.