«Была как зомбированная, в 69 лет началась анорексия»: Дана Борисова рассказала, что ее мама попала в «секту» для худеющих

69-летняя Екатерина Ивановна хотела похудеть и еще весной начала проходить специальную онлайн-программу по снижению веса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дана Борисова всерьез обеспокоена состоянием здоровья своей мамы. 69-летняя Екатерина Ивановна хотела похудеть и еще весной начала проходить специальную онлайн-программу по снижению веса. И если в начале все шло хорошо, то постепенно ситуация начала выходить из-под контроля, и сейчас Екатерина Борисова весит меньше 50 кг и находится на грани анорексии. Дана рассказала KP.RU, что ее мама попала в «секту» для худеющих.

«Наверняка, многие слышали о 12-шаговой терапии, по которой выздоравливают наркоманы, алкоголики. Так вот существуют подобные программы и для тех, кто страдает разными расстройствами пищевого поведения. Своего рода анонимные программы для обжор, — рассказала KP.RU Дана Борисова. — А моя мама вообще любит всякие такие штуки — например, она долгое время выздоравливала в группах созависимых родителей. И вот кто-то ей посоветовал группу для тех, кто хочет похудеть».

Лишний вес у Екатерины Ивановны был, но, учитывая ее возраст и маленький рост, в разумных пределах. Она весила 69-70 кг.

«У нее был и животик, ножки и ручки пухленькие, — продолжает Дана. — Но я считаю, что это придавало ей здоровый вид».

До похудения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заниматься по программе мама звезды начала еще осенью. В это время года в Крыму не сезон, и у женщины было полно времени — она занималась по 2-3 раза в день. Также в ее группе состояли люди из разных стран — США, Канады, Израиля. У каждого был свой менеджер — смотрящий, человек, который все держал под контролем. В скудное меню, в основном, входили парные и тушеные овощи: морковь, свекла, капуста.

«Помимо болтологии, нужно жестко придерживаться определенного питания. Если ты что-то нарушил и съел, то необходимо честно признаться, и тогда тебя «обнуляют», и ты начинаешь похудение заново, — рассказывает KP.RU Борисова. — Я маме предлагала: «Может, ты поешь каких-то макарошек и наврешь?» Но она была как зомбированная».

В мае Екатерина Борисова весила 57 кг Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина Борисова приехала к дочке в гости в Москву в мае и уже тогда она весила 57 кг. То есть с осени женщина похудела на 13 кг. По словам Даны, родительница уже планировала остановиться, так как у нее чересчур похудело лицо, и везде повисла кожа.

«Тогда она буквально мечтала о гречке и рисе и очень просила, чтобы в ее меню добавили углеводов, — делится с KP.RU Дана Борисова. — Но чтобы согласовать какие-либо изменения, нужно ждать чуть ли не три недели — ее менеджер должен связаться с менеджером по стране, а тот с другим человеком чуть не по миру. Она ждала почти меся и за это время еще схуднула. Уезжала от нас она уже в весе 52 кг».

Сейчас мама Борисовой весит меньше 50 кг и не может ничего есть Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока Екатерина Ивановна гостила у Даны, она только о еде и своей программе говорила. Постоянно что-то тушила и парила.

«Это все было похоже на какую-то секту, — вздыхает Борисова. — Она и Поле навязывала свое питание. А потом она уехала и перестала делиться этим. Но вчера мы с ней разговаривали по телефону. Она сказала, что сейчас весит уже меньше 50 кг и почти не может есть. Еда просто не влезает. Я в шоке: в 69 лет у моей мамы началась анорексия!»