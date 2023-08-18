Командиры ВСУ называют мобилизованных «одноразками»

Kомандиры вооруженных формирований киевского режима относятся к ним, как к расходному материалу Фото: REUTERS

Минобороны России опубликовало допросы военнопленных солдат ВСУ, которые рассказывают, что командиры вооруженных формирований киевского режима относятся к ним, как к расходному материалу. Командиры так и называют мобилизованных «одноразками».

Вот рассказ бывшего военнослужащего ВСУ Романа Смоленюка: «Вызвали в военкомат, там медицинская комиссия сразу признала меня годным и отправили на Днепр. Там два раза вывозили на полигон. Первый раз выстрелили пять патронов, а следующий раз - пятнадцать. Выдали только пластины для бронежилета, автомат, четыре магазина с патронами, а все остальное надо было покупать. На позициях были четыре дня. Никакой поддержки не было. Нас постоянно обстреливали с минометов. На наши просьбы о помощи по рации командование не обращало внимания. Во время смены проводник нас вывел прямо на российские подразделения. Мы сложили оружие, нас посадили под деревья, угостили сигаретами и водой. Военнослужащие российских подразделений с нами обращались хорошо. А в украинской армии нас командиры называли «одноразками». Когда выдавали саперные лопатки, при транспортировке перед выходом на боевые позиции нам так и говорили: «удачи вам одноразки». Открыто говорили, что если не вернемся, то наберут новых».

По словам другого военнопленного ВСУ Родиона Федюка, офицерский состав на передовой отсутствует. Все приказы передаются по средствам связи, с которыми возникают постоянные проблемы.

Боец также отметил профессионализм российских военнослужащих и человеческое отношение к пленным.