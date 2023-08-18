Как собрать в школу ребенка и не разориться: советы от многодетной матери

Эти советы по подготовке к 1 сентября написаны на опыте многодетных мам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало учебного года – вот же оно, совсем рядом. А у вас еще ничего не куплено? Спокойствие! Только спокойствие!

У меня трое детей-школьников. Эти советы по подготовке к 1 сентября я писала на своем опыте и опыте других многодетных мам. Уж мы-то понимаем толк в экономии.

Одежда

Давно сделала вывод: к 1 сентября важно купить то, без чего дети не смогут выйти из дома. Это обувь и одежда, если прошлогоднего мало. Но если не удалось купить вещь, которая устраивает по цене и качеству в августе, покупку вполне можно перенести на сентябрь (если ребенку есть, что надеть). Там появляются акционные предложения, распродажи.

В принципе, я могу много и долго рассказывать вам, как охотится за скидками, как подписываться на рассылку сайтов одежды для подростков… Но вы же сами это прекрасно знаете.

Со школьной формой, если знать о подводных камнях, разбираемся быстро. Как правильно, ни мальчики, ни девочки не любят пиджаки. Их неудобно надевать под куртку, в них неудобно двигаться, в них очень жарко. И хотя форма нашей школы пиджак предусматривает, мы вполне обходимся без него. Сыну покупаем жилет. Младшей дочери – сарафан. Старшая предпочитает брюки и блузки.

Мне тут другие опытные мамы подсказывают, чтобы обязательно обращали внимание на качество покупаемой школьной формы. Но сейчас большую часть формы шьют российские производители. И на качество продукции, на самом деле, уже мало кто жалуется. Другие родители вспоминают, что для их первоклашек стало непосильной задачей расстегивать – застегивать на физкультуру ряд мелких пуговиц на блузках/рубашках (сейчас у многих детей проблемы с мелкой моторикой). Выход в таком случае – однотонные поло.

Спортивные костюмы специально для уроков физкультуры тоже покупать не имеет смысла. Как правило, дети бегают в спортзале. А там вполне достаточно футболки и шортов/джогеров.

Букет

Я – дочь учителей. И прекрасно знаю этот сентябрьский кошмар: цветы заполняют каждую емкость. И выкинуть рука не поднимается, и ставить некуда. В классах моих детей проблема была решена таким образом: мы покупаем цветы по количеству учеников. Каждый ребенок дарит цветок учителю. В итоге у классных руководителей по большому красивому букету.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Канцтовары

Вообще, стороной обхожу гипермаркеты, пока не спадет вся эта августовская суета. Да, удобно купить все враз. Но маркетологи недаром едят свой хлеб. Кажется, только одним глазком зашла цены посмотреть, и вот, поддавшись всеобщему ажиотажу, скупаешь всю подряд канцелярию.

Так что в августе я обычно провожу тщательную ревизию того, что уже есть. Из списка, который выдают в 1 классе, к следующим годам остается много чего – линейки, ластики, пластилины, гуаши и кисточки, так что в последующие годы сборы будут не такими разорительными.

Одной из неоправданно дорогих и неудобных покупок для первоклассников, по отзывам учителей начальной школы, оказываются красивые большие пеналы в несколько сложений, где каждому карандашу и ручке отведено свое место в кармашке. Дети просто не заморачиваются раскладывать все по местам, в результате теряют все. Проще пеналы-косметички или пеналы контейнеры, куда можно свалить канцтовары со стола, застегнуть. Получится, как ни странно, целее. И дешевле.

Да, удобно купить все враз. Но маркетологи недаром едят свой хлеб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Запас тетрадей не покупаю заранее – несколько штук достаточно для первого времени. В стране, к счастью, нет тотального дефицита, поэтому в случае необходимости можно их прикупить в любой момент, когда понадобятся, в магазине у дома или на маркетплейсах. Именно такие, какие попросят учителя. У каждого предметника бывают свои требования.

Отдельное внимание обращаю на ручки. Они должны быть удобными. Для первоклассников по просьбам учителей покупали трехгранные, с упорами для правильной постановки пальцев. Они так и называются в продаже «ручки первоклассников». Бывают многоразовые силиконовые упоры для пальцев, которые вы можете закрепить на любую ручку – это получится дешевле.

И для первачков, и для более старших всегда проверяю, легко ли перо скользит по бумаге, есть ли на корпусе резиновая вставка. Тогда ручка не укатывается с парты на пол.

У многих фирменных ручек есть номер и название модели на корпусе. Купив раз удачные, можно запомнить эти данные и потом покупать именно эту модель в интернете, поймав скидку.

В онлайн магазинах можно сэкономить и время, и деньги. У сына - восьмиклассника, к примеру, в этом году черчение. По нему выложили огромный список вещей, необходимых для урока. Мы скооперировались с родителями класса и закупились в онлайн магазине да еще и оптом – вышло намного выгоднее. Точно так же сообща покупаем учебные пособия на бонусную карту одного из родителей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Покупать ли компьютер первоклашке

Моим детям в начальной школе он был почти не нужен. Для того небольшого количества заданий, которое было нужно просмотреть или сделать, я уступала им свой рабочий ноутбук. Это ненадолго. А вот в среднем звене, когда начались презентации и большое количество заданий на онлайн платформах, на детский ноутбук пришлось разориться. Пока он один на двоих. Не подрались.

Ноутбук первоклашке нужно покупать в том случае, если школа и родители собираются учить его работать с техникой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ноутбук первоклашке нужно покупать в том случае, если школа и родители собираются учить его работать с техникой, - считает учитель информатики Светлана Найденова. – Чтобы ребенок на нем не играл в основном, а использовал его для своего образования. И время нахождения за ноутбуком нужно ограничивать. Но как правило, гаджеты покупаются сейчас для того, чтобы дети сами чем-то занимались и не отвлекали родителей. У ребенка не сформирована культура пользования техникой, и такая работа с компьютером без контроля со стороны взрослых принесет больше вреда, чем пользы.

Мой вывод: если в семье уже есть ноутбук или планшет с достаточно большим экраном, покупку персонального гаджета для ученика можно отложить до более сознательного возраста отпрыска. Дорогая техника семье не по карману? Что ж, работать без нее учащемуся будет менее удобно, но учитель найдет способ донести до него знания и проверить умения.

ВАЖНО

В погоне за выгодой помните:

- Не экономьте на здоровье. Стоимость хорошего ортопедического рюкзака может начинаться от 3000 руб. И это тот товар, на который стоит потратиться, особенно если у вас ученик начальной школы. Такой рюкзак часто служит по два-три года. Исправлять проблемы позвоночника встанет намного дороже. Обратите внимание на молнии, качество швов – все должно быть неубиваемым. Вы же понимаете, что зачастую рюкзак на переменах или играх после школы принимает «весь удар» на себя. Пусть он будет качественным.

- Прислушайтесь к желанию ребенка. Ему очень важно самостоятельно выбрать для себя некоторые вещи. Например, для моих детей (сейчас только для младшей, старшие уже не пользуются) своеобразным ритуалом был выбор дневника. Они сами шли в магазин, сами выбирали, сами оплачивали из своих накопленных денег.

- Вы можете обсудить цену, в пределах которой сын или дочь может выбирать, - объясняет школьный психолог Наталья Третьякова. - Но навязывать свое мнение при выборе канцтоваров или, скажем, дневника, не стоит. Если он не согласен на альтернативу, - уступите. Ребенок выбирает не игрушку, а рабочие инструменты на каждый день.

КСТАТИ

Кружки и секции – бесплатно

С 20 августа родители могут записать школьников на обучение по сертифицированным программа, оплатив их сертификатом дополнительного образования. Получить его можно через портал Госуслуги.

Сертификат дополнительного образования – это идентификационный номер из 10 цифр. Его можно получить на ребенка с 5 лет. И действует он до 17 лет. Для каждого ребёнка сертификат выпускают один раз, а затем ежегодно пополняют средствами из бюджета. Обычно это происходит в январе. Сумма, на которую государство пополняет сертификат, различается в зависимости от региона, где вы проживаете. Где-то это может быть 2 000 руб, а где-то – 15 000. Баланс сертификата можно расходовать на оплату кружков и секций. Но только тех, которые имеют соответствующие программы и лицензии. Количество кружков не регламентировано. Все зависит от суммы сертификата.

Если заберете ребенка из кружка и напишете заявление – неизрасходованные деньги вернутся на баланс сертификата. Наличкой снять эти деньги и потратить, допустим, на репетитора, невозможно.