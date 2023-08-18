В США поднимается новая волна ковида: устойчивая к иммунитету мутация скоро дойдет до России

Новый вариант коронавируса может повторно заражать людей Фото: Shutterstock

Стандартно волны заболевания из года в год надвигаются на нас из Америки. Благодаря переболевшим американцем, мы можем спрогнозировать, каким будет наша осень и зима. Пока в США поднимается волна ковида. За последнюю неделю, заболевших стало на 14% больше. При этом госпитализаций по сравнению с летом прошлого года – в 6 раз меньше. И число умерших стабильно меньше, но все же оно есть.

Как пишет в своем тг-канале врач Александр Соловьев, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», ухудшение эпидемиологической ситуации сейчас связано с несколькими вариантами вируса: EG.5.1 (Эрис), FL.1.5 (Кракен), XBB.1.16.6 (Арктур)». Сейчас количество инфицированных в США оценивается в 600 тыс. человек.

- Новый вариант EG.5 (Эрис) содержит много новых мутаций, - объясняет врач. - Отдельные мутации позволяют этому варианту вируса избегать нейтрализацию антителами даже после инфицирования вариантами XBB. При этом, вирус усилил возможность связываться с рецептором ACE2».

Что это значит: этот подвариант еще более устойчив к нашему иммунитету, может повторно инфицировать людей уже переболевших. Как отмечает Александр Соловьев, по свежим данным, повторная инфекция в 1,06 раз чаще приводит к тяжелому заболеванию. А почти 6% повторно заразившихся умирают, если первый случай COVID-19 был тяжелым.

КАКИЕ СИМПТОМЫ

Симптомы при инфицировании EG.5 мало отличаются от симптомов омикрона:

* Боль в горле, осиплость голоса.

* Насморк, заложенность носа, чихание.

* Кашель

* Головная и мышечная боль.

* Изменение обоняния

Некоторые уже переболевшие говорят, что «физические симптомы хуже, чем в предыдущий раз, сильно выражен туман в голове».

«По аналогии с Омикроном новый вариант вируса может привести к ухудшению через 2 месяца от обнаружения первых геномов - в октябре-ноябре», - считает Александр Соловьев.

ГРИПП ЕЩЕ НЕ ЗАМЕТЕН, А КОВИД НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ

Данные, собранные из отделений неотложной помощи США, свидетельствуют о том, что уровень COVID-19 был самым высоким в последние недели среди пожилых людей в возрасте 75 лет и старше, аналогично тому, что наблюдалось во время пика прошлой зимы. Количество посещений отделений неотложной помощи для детей в возрасте от 0 до 11 лет также резко возросло.

По данным Национального центра статистики здравоохранения США, COVID-19, продолжает убивать значительно больше людей в любое время года. Например, за последние три недели цифры такие:

* на 29 неделе умерло от гриппа - 14 человек, от ковида – 445.

* на 30 неделе умерло от гриппа 8 человек, от ковида – 378.

* на 31 неделе умерло от гриппа 12 человек, от ковида – 262.

При этом в целом смертность от него значительно ниже, чем в предыдущие годы. Специалисты ВОЗ связывают это с вакцинацией. Несмотря на способность вируса уходить от иммунитета, после прививки болезнь протекает не в таких тяжелых формах.

КСТАТИ

Ковидом среди зверей чаще всего заражаются норки

Ученые подсчитывают число зараженным ковидом зверей. Конечно, не все попадают в поле их зрения, но все же очевидно, что чаще всего болеют норки (более 1300 зарегистрированных случаев).

За ними идут олени, кошки, собаки и мыши. В десятке также львы, тигры и хомяки. Чаще всего больных зверюшек регистрировали в США, Дании и Нидерландах (может, там просто за ними лучше следят?). Заметьте, летучие мыши, которых, собственно, обвиняют в начале пандемии, только на 11 месте (тоже всего 11 выявленных случаев).

Так что вирус не щадит не только людей…