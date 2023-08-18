Лена Ленина попала в больницу после завтрака в элитном отеле на Лазурном берегу

Лена Ленина попала в больницу с острым отравлением. Фото: Личный архив героя публикации

Лена Ленина встревожила поклонников новой фотографией, которая появилась на ее странице в соцсетях. Снимок сделан в больнице, в кадре видна рука писательницы с капельницей. Подписчики закидали блондинку вопросами: что с ней случилось, и как она себя чувствует?

Оказалось, Лена угодила в клинику Принцессы Грейс Монако с пищевым отравлением. Причем такие печальные последствия вызвало посещение ресторана не где-нибудь, а в дорогом отеле на Лазурном берегу.

- После вчерашней стори из больницы в Монако засыпали меня вопросами, - рассказала Лена Ленина в беседе с kp.ru. - Сейчас все расскажу, но спасибо тем, кто беспокоился. В клинику меня привезли с острым отравлением, спустя сутки после завтрака в пятизвездном отеле. Две мои подруги, с которыми я там завтракала, не ели только омлет, так что можно предположить, что виноват он. И моя страсть к люксу, конечно. Знала же, что готовить нужно самой. После вечера и всей ночи в обнимку с белоснежным троном, меня продолжало знобить, мутить, тошнить и все по списку. К счастью, ещё одна моя подруга, красивая женщина с красивым, но редким, именем Елена, дозвонившись до меня и узнав симптомы, срочно решила везти меня в больницу. Спасибо ей за настойчивость, а то я в полубеспамятстве ещё и отказывалась, думала, что само пройдёт. А не проходило, и от обезвоживания организма начала болеть голова. В общем, спасла меня насильно.

Писательница выложила из клиники фото с капельницей. Фото: соцсети.

Врачи клиники оперативно взяли все необходимые анализы и выяснили, что вызвало приступ.

- Сделали мне несколько капельниц и взяли кровь на анализ. Оказалось, что никакая не бактерия, а пищевое отравление. Теперь омлеты не буду есть, только вареные яйца. Туда не залезет человеческий фактор. Да и вообще, пора завязывать с общепитом и начинать готовить самой и возить с собой свои контейнеры с полезной и чистой пищей. Здоровье важнее люкса! – заключила писательница.

Напомним, в Европе Ленина живет с двухтысячных. Лена работала моделью в Париже, принимала участие в реалити-шоу «Nice people», после которого стала звездой. На волне популярности она издала во Франции свою первую книгу «Cours, cours, camarade» (французский язык Лена изучала с детства и владеет им в совершенстве). Затем книга была издана и на русском языке.

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