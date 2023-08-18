Планы Киева становятся все бредовее: Кулеба пообещал "спасти" Африку от России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Знаете ли вы что-нибудь за украинско-африканскую дружбу? Не надо смущенно тереть лоб, если не знаете. Я вот тоже не в курсе. Про советско-африканскую слышал много, читал, да и слышал. Про российско-африканскую тоже немного в курсе. А вот насчет украинско-африканской услышал в первый раз. Причем, от министра иностранных дел Украины Дмитро Кулебы.

По всей видимости, интенсивные усилия в попытках всунуть Зеленского на саммит "Большой двадцатки" так и не дали результатов, и украинская дипломатия переключилась на другой объект приложения сил. Тем более, что Кулеба вскоре назначит новых послов Украины в 16 стран, и наверняка среди них будут государства Африки. Так что свадебные фотографы и собачьи парикмахеры с Украины могут получить неплохой приработок к своим профессиональным заработкам.

Так вот, о Кулебе и Африке. Этот "гигант мысли" и "отчим украинской дипломатии", которому даже пикейные жилеты славного города Черноморска не стали бы класть палец в рот, пока не выжили из ума окончательно, объявил "великий поход" Киева в Африку.

- Утрачено много лет, но мы собираемся продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возрождать эти отношения. Этот континент нуждается в планомерной и долгосрочной работе, - заявил Кулеба совершенно по-кулебовски. Из чего можно понять, что он совершенно не понимает произносимых им слов, а, значит, и ответственность, за свои речи нести не может. Как можно вообще двигать куда-то ренессанс? Объясните этому придурку, что ренессанс и сходить в туалет по-маленькому – это совершенно разные вещи.

Хорошо, хорошо, считайте меня слишком придирчивым. Хотя придирайся к идиоту (в медицинском смысле этого термина) или нет, он от того не поумнеет. Но что по сути? В чем видит Кулеба "миссию Украины" в Африке?

Как сказал бы в этот момент покойный ныне Михаил Задорнов: "Приготовились? Да?" Ну так получите.

- Мы не хотим быть второй Россией, - признался Кулеба (собственно, даже если бы и хотели ничего бы у вас не получилось). - Наша стратегия заключается не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российского владычества.

Чтобы что? Извините, не расслышал. От французского владычества, от которого сейчас государства Центральной Африки избавляются изо всех. От британского? От американского? Может, в конце концов, от китайского, поскольку китайцы в двух третях стран Африки, если не больше, делают все, что хотят? А российское владычество в чем заключается? Уж не в том ли, что президент Владимир Путин пообещал выделить голодающим африканским странам бесплатно зерно?

Кстати, тогда получается, что украино-африканская дружба – это когда в Африку Украина направила в рамках "зерновой сделки" всего 5% от зерна, поставленного на экспорт. На порядок меньше, чем на корм свиньям в странах Евросоюза. Или украино-африканская дружба – это когда Киев прикрывается голодающими странами Африки, чтобы продвинуть "зерновую сделку"? А потом на ту же Африку плюет с высокой колокольни. Которую, в отличие от ренессанса продвинуть вполне реально.

Или это про сообщение, что Украина готовится послать в Африку шесть тысяч своих наемников, чтобы военным путем восстановить прозападного президента, свергнутого военными этой страны. Можно подумать, мало они получили в полях Украины от тех, кого они встретят в Африке.

Или же Кулеба готовит эвакуацию Зеленского и его команды из Киева, и ему необходимо обосновать грядущие частые командировки на этот континент? Тоже, я бы сказал, не самый хороший подарок для Африки.

Впрочем, скорее всего, Дмитро уже сам не фиксирует, какой бред он несет. Главное – чтобы по любому поводу прилепить Россию, которую заклеймить и нарисовать в крайне негативных тонах.

Пингвинов Антарктики лучше освободите от русского владычества, больной. Для чего-то вам британцы же подарили станцию в Антарктиде, от которой до того хотели отказаться.

P.S. Украину "освободить" от России не в силах, вот и думает, может хоть с Африкой получится. Наивняк. Из Африки его "союзники" так шуганут, если он туда доберется, что вылетит, теряя тапки.

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