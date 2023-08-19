Решилась судьба «Пусть говорят», а у «Голоса» новый формат: Начались новые съемки рейтинговых телешоу со звездами

Дмитрий Борисов и «Пусть говорят» пока не вернуться в эфир. Фото — социальные сети.

Подготовка к новому телесезону идет полным ходом. В Москве снимают телепроекты для показа в новом телесезоне. Осенью мы увидим сразу несколько больших премьер.

В обстановке строгой секретности начинают снимать рейтинговый музыкальный проект «Голос» - в новом формате. Чем будет интересен новый формат популярного вокального соревнования? Как рассказал KP.RU источник в телевизионных кругах: «Проект снимают под рабочим названием «Голос. Уже не дети». На площадке соревнуются герои уже вышедших ранее сезонов проекта «Голос. Дети». Они выросли, изменились, у кого-то появились новые члены семьи – интересно для любителей проекта».

Также для Первого канала снимают новый сезон музыкального телепроекта «Фантастика» - звезды поют, скрывая лица под аватарами. Частый вопрос на форумах телемассовки – вернется ли на экраны Дмитрий Борисов с ток-шоу «Пусть говорят». Ток-шоу сняли с эфира полтора года назад – его место заняли актуальные новостные и аналитические программы о текущей ситуации в стране. Были попытки возвращения с эфирами в выходной день, тематическим спецпроектом (про астрологию) – однако такой опыт не признали удачным. И ток-шоу не вернется в эфир в текущем телесезоне. При этом ведущий ток-шоу вопреки слухам не сидит без работы: уже восемь лет Дмитрий Борисов работает генеральным продюсером компании «Первый канал. Всемирная сеть», главным редактором каналов «Дом кино», «Победа», «Музыка Первого» и других.

Сергей Лазарев начинает съемки в новом сезоне «Ну-ка, все вместе!». Фото — канал «Россия».

19, 20 и 21 августа начинают снимать пятый сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Проект выходит на телеканале «Россия». Для участия в новом сезоне из полученных 3 тысяч заявок отобрали 64. На проекте много звезд: ведущий Николай Басков и глава сотни Сергей Лазарев, а также известные музыкальные эксперты.

Идут съемки нового юмористического телепроекта «Лига городов». Комики соревнуются за 10 млн рублей, а также звание самой смешной команды сезона. Это проект телеканала ТНТ и компании АМиК (А. Маслякова). В «Лиге городов» с участниками работают наставники - Сергей Светлаков, Марина Кравец, Алексей Щербаков, Артем Калайджян.

В Сети появилась информация, что телепроект «Давай поженимся» будут снимать в сентябре, а покажут только в октябре. Однако эта информация не соответствует действительности. «Давай поженимся!» с ведущими Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой уже отсняли – на первые недели эфира. После полутора лет перерыва «Давай поженимся!» вернется в эфир уже в ближайшие недели. Проект снимали в обновленных декорациях, но формат телешоу не изменился – холостяки и незамужние женщины приходят на проект, чтобы найти свою вторую половину.