Анну Семенович затравили за замороженные яйцеклетки: Звезда резко ответила недругам

Анна Семенович надеется выносить и родить ребенка от любимого мужчины. Фото: социальные сети

Анна Семенович на этой неделе прошла процедуру получения и заморозки (витрификации) яйцеклеток. Певица два года назад уже делала эту процедуру. 43-летняя Семенович объяснила решение сохранить свои клетки сейчас тем, что пока не встретила мужчину, от которого могла бы родить. Артистка надеется, что в ближайшее время выйдет замуж и тогда пройдет протокол ЭКО с использованием своих замороженных ранее клеток – так сможет забеременеть, выносить и родить ребенка. После того, как Анна Семенович сообщила о своем решении – многие женщины ее поддержали, но нашлись и такие, кто раскритиковал в социальных сетях: «поздно опомнилась…»

Анна Семенович ответила: «Есть много примеров, когда женщина за 40 лет рождает здоровых, красивых детей и сама становится счастливой мамой. Все мы разные и у каждого своя судьба. Так давайте уважать решения других людей». Певица хочет стать мамой: «Женщина может выносить ребенка и в более зрелом возрасте. Главное - хорошие, качественные яйцеклетки, поэтому их и замораживают: пока они генетически хорошие. А потом вы можете планировать детей с мужчиной, с которым этого хотите».

Так получилось, что артистка пока не встретила достойного мужчину, но уверена, что это случится. Певица рассказала KP.RU почему решила пройти процедуру витрификации ооцитов: «Это дает определенное спокойствие за репродуктивную функцию. Считаю, что пройти эту процедуру можно многим женщинам после 30 лет. Появилась возможность выбирать достойного партнера и уже с ним заводить ребенка».

Конечно, доктора рекомендуют замораживать клетки в молодом возрасте – чем раньше, тем лучше. Можно получить одну яйцеклетку, делая ее забор в естественном цикле; или как Анна Семенович сделать стимуляцию гормональными препаратами – получить и заморозить сразу несколько клеток. Когда женщина решает родить: она делает ЭКО. Криоконсервация яйцеклеток в молодости дает шанс женщине выносить и родить ребенка в более позднем возрасте. Так как используются замороженные «молодые» яйцеклетки.