НЕ оправдались и ожидания относительно немецких танков "Леопард", значительная часть которых сейчас догорает или уже догорела в украинских степях. Фото: ТАСС

Ни одно из ожиданий, что Запад предоставит Украине "чудо-оружие", которое поможет Киеву одержать победу над Москвой, да еще в кратчайшие сроки, не оправдалось. Последним таким ожиданием были немецкие танки "Леопард", значительная часть которых сейчас догорает или уже догорела в украинских степях. Но Киев не старается представить дело так, что Запад не бросит. Чуть ли не каждый день идут бодрые сообщения о переговорах, поставках, обучении и так далее.

Вот только нюанс ситуации в том, что не только обещанная, но и новая помощь Запада не сможет помочь Киеву исправить ситуацию. Помните, как некоторое время назад глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал открыть на Украине аж целый танковый завод. И даже инвестировать в его строительство 200 с небольшим хвостиком миллионов евро. Сумма, прямо скажем, слишком скромная для такого предприятия. Но в Киеве это известие преподнесли как стратегическую перемогу.

И вот Паппергер снова на страницах немецких СМИ. И в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung подтверждает те свои обещания. Он сообщил, что планирует в ближайшие дни начать техническое обслуживание и ремонт немецких танков на Украине. И первые 12 украинских работников уже начали обучение в Германии, а позже к ним присоединится еще столько же.

С одной стороны, понятно, что немецкими работниками Армин рисковать не собирается. Мало ли что прилетит: если не российская баллистическая ракета, например, так украинская зенитная. Это ведь в нормальных странах армия стреляет зенитными ракетами по воздушным целям, а украинская ПВО, конечно же, беспощадная, но и бессмысленная.

А вот скажите, вас не насторожило количество работников на предприятии по ремонту поврежденных танков? 12 человек. И вторая очередь – еще 12 сотрудников. Что-то подсказывает, что штатное расписание на приличных автомойке и шиномонтаже вряд ли уступает по численности этому ремонтному предприятию. А ведь у танка гусеницу перетянуть – это вам не колесо даже у джипа отбалансировать.

Паппергер, кстати, также сообщил о планах начать производство танков на территории Украины. И там, наверное, будут трудоустроены те самый 12 человек из второй очереди. Даже для сборки на конвейере самой простой легковушки такого количества рабочих явно мало. Что уж говорить о танках.

То есть результат объема этой помощи, в принципе, понятен. Как и то обстоятельство, что наличие таких производств, равно как и их отсутствие на ситуацию в Незалежной не повлияет ни в коей мере.

Ах, да, есть же еще F-16. То есть их нет, но как бы обещали. Правда, неизвестно, когда. Нет пилотов, и по самым оптимистичным прогнозам, раньше весны следующего года не будет. Но тут уже американцы сами выливают на головы украинцам несчетное количество холодной воды.

- Что даст им (украинцам) F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем, - спросил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер и сам же и ответил. - Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не станет панацеей.

Действительно, те самые западные крылатые ракеты, для пуска которых и нужны эти американские истребители, ВСУ запускают и сейчас со специально модифицированных для этого узлов фронтового бомбардировщика Су-24. А F-16 – очень капризные машины, они требуют на несколько порядков более качественного подхода к условиям эксплуатации (например, идеальной по состоянию ВПП), ремонта и после- и предполетного обслуживания, чем старые советские "бомберы". Головной боли у ВВС ВСУ с этими истребителями явно прибавится, нов Киеве этот фактор игнорируют ради получения "вундервафли". Вот только получат их только после окончания подготовки пилотов. А это вопрос еще более отдаленного будущего.

Кстати, по мнению этого действующего генерала и авторитетного американского летчика, прогнозируемы сроки в год-полтора для обучения пилотов на эти истребители – это слишком оптимистичная оценка. А в реальности для этого может потребоваться до пяти лет.

- Чтобы научиться управлять F-16, это не произойдет за одну ночь. Вы можете довольно быстро освоить некоторые системы оружия. Но такие, как F-16, требуют времени, чтобы построить хотя бы пару эскадрилий F-16. И чтобы их готовность была достаточно высокой, а их мастерство достаточно высоким. Я имею в виду, что это может быть через четыре или пять лет, - выдал Хекер свой неутешительный для Украины прогноз.

Аналогичная ситуация и с американскими танками "Абрамс". Порядка 200 украинских танкистов, как сообщается, завершили обучение на этих американских танках. Но на Украину они вернутся не раньше, чем туда прибудут сами эти танки. В лучшем случае, это случится в конце сентября, когда начнутся осенние дожди и слякоть.

В общем и целом, вся американская и остального Запада помощь Незалежной может помочь Киеву лишь затянуть агонию Зеленского и его режима. Как выразился совсем не симпатизирующий России американский конгрессмен Энди Харрис, "Зеленский без нашей поддержки потерпел бы сокрушительное поражение в текущем конфликте!"

А потом Харрис подумал, вздохнул и добавил: "Впрочем, он и с нашей помощью не выигрывает".