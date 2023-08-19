Техномузыка повышает эффективность тренировок и даже помогает победить на соревнованиях

Vузыка способна улучшить спортивные достижения Фото: Shutterstock

Как вы думаете, почему олимпийские соревнования проходят в тишине (не считая поддержки болельщиков)? А все потому, что музыка реально способна улучшить спортивные достижения.

Влияние музыки на эффективность спортивных тренировок начали изучать уже давно, в последние 15 лет был каскад исследований, которые доказывали, что музыка способствует целому ряду психологических и психофизических преимуществ, которые могут способствовать улучшению спортивных результатов. Недаром спортсмены предпочитают тренироваться под любимые треки. Под музыку нагрузки воспринимаются менее интенсивными, а тяжести кажутся менее тяжелыми.

Музыка отвлекает людей от боли и усталости, поднимает настроение, повышает выносливость. Слушая музыку, люди бегут дальше, ездят на велосипеде дольше и плавают быстрее, чем обычно, часто не осознавая этого. Об этом писали еще лет десять назад. Костас Карагеоргис один из ведущих мировых экспертов по психологии музыки для упражнений, написал, что музыку можно рассматривать как «тип легального препарата, повышающего производительность».

Это подтверждает очередное исследование норвежских ученых.

Специально для этого исследования студенты музыкального университета написали трек (в стиле электронной или техномузыки), который воспроизводили в обычном темпе, а потом в быстром. Эксперимент проводили на молодых солдатах: 23 мужчины и 17 женщин тренировались либо в полной тишине, либо под совершенно новую для них электронную музыку.

Это исследование подтвердило догадки ученых: те, кто слушал музыку (не важно, в быстром темпе или нормальном), были более «заряжены», готовы к соревнованиям, показали лучшие результаты на тренажере по гребле. То есть прослушивание музыки перед соревнованиями способны реально улучшить результаты.

Стиль «техно» изучали также исследователи из Австралийского национального института в Канберре. По их мнению, «техно» улучшал память, значительно повышал скорость мышления, помог быстрее выстраивать ассоциации и легче переносить тяжелую физическую нагрузку. А еще такая музыка стимулирует выброс дофамина в мозг, словно вы только что поели сладкой и жирной пищи. Ученые считают, что это способствует снижению тревожности.

Нет, мы не призываем вас менять музыкальные пристрастия! Ведь у каждого жанра есть свои плюсы.

КЛАССИКА СНИМАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ, УЛУЧШАЕТ СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Немецкий хирург, по совместительству органист, профессор Рурского университета Ханс Иоахим Траппе доказал, что классика, в частности музыка Баха и Моцарта способна снизить частоту сердечных сокращений и улучшать психоэмоциональный фон. Он считает, что в дополнении к обычной терапии, музыка способна значительно ускорить реабилитацию людей после операций.

А еще классика снимает напряжение после тяжелой умственной работы. И даже снижает артериальное давление. Это проверили в Калифорнийском университете. Также ученые доказали, что классика влияет на кору головного мозга и стимулирует мыслительный процесс, воображение.

Особенно полезна классическая музыка перед сном, считают исследователи из Университета Земмельвайса в Будапеште доказали. Она сделает глубокую фазу сна более продолжительной, даже способна избавить от бессонницы! Сон станет более глубоким, если в музыкальной дорожке на композицию наложен шум дождя, моря или просто белый шум.

ТЯЖЕЛЫЙ РОК ПОМОГАЕТ СБРОСИТЬ СТРЕСС

Бесчеловечный эксперимент провели в австралийском Университете Квинсленда: сначала выбесили людей, задавая им дурацкие или неудобные вопросы, а потом половину раздраженных людей закрыли в полной тишине, а второй половине поставили панк-рок или метал на 10 минут.

И выяснили, что у тех, кто слушал агрессивный металл, уровень враждебности и стресса был чуть ли не вдвое ниже, чем у тех, кто сидел в полной тишине и переваривал мысли. Тем, кто слушал музыку, просканировали мозг на МРТ. И вот что интересно: у женщин рок активизирует части мозга, отвечающие за контроль над эмоциями, а у мужчин создает иллюзию произошедшего выплеска агрессии.

Психологи сделали вывод: прослушивание этого жанра - самый экологичный способ быстро снять стресс.

ПОП-МУЗЫКА АКТИВИЗИРУЕТ ПАМЯТЬ

В поп-музыке всегда есть четкий ритм, он как бы вводит мозг в состояние «бессознательного запоминания». А вы думаете, почему даже после 20 лет вы помните попсовые песенки групп «На-на», «Блестящих» и так далее? А уж детские песни и вовсе накрепко засели в голове (а теперь дружно: «Вместе весело шагать по просторам!»)

Но вот еще какой удивительный эффект: если вы час послушаете легкий поп, то активизируете эффект «рандомного запоминания», то есть сможете быстро выучить новую информацию – от иностранных слов до стихотворений или даже формул по физике.

Считается, что перерыв в работе на прослушивание легкой музыки помогает не терять концентрацию долгое время. А уж про пользу релакс-музыки для расслабления и спокойствия и вовсе написаны тома.

Так что слушайте музыку и будет вам счастье, спокойствие и трудовые успехи!