Первую роль Ясулович сыграл в «9 днях одного года» у мастера курса Михаила Ромма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний фильм с участием Игоря Николаевича был показан пару недель назад на фестивале «Выборг-2023». Это документальная картина «Мельников» о знаменитом архитекторе-авангардисте. Ясулович появлялся в кадре несколько раз: он стоял перед микрофоном и зачитывал цитаты из воспоминаний Мельникова и знавших его людей. Было видно, что он очень, очень стар. Но держался отлично, и видеть его было по-настоящему приятно. Увы, сейчас оказывается, что на этом и наступил конец.

Ты смотрел на него в «Мельникове» - и вспоминал десятки ролей, сынгранных на протяжении его долгой жизни. Например, голого инженера Щукина в прекрасных «12 стульях» Леонида Гайдая. Или покупателя картин в «Не может быть!» того же Гайдая, робко спрашивающего: «Чьих кистей работы?» Или Электрона Ивановича в «Гостье из будущего». Или спекулянта заграничными шмотками в «Самой обаятельной и привлекательной» («Она что, с Урала?») Перечислять можно долго: он сыграл в паре сотен картин. Почти всегда — роли второго плана, иногда совсем крошечные, но необыкновенно яркие и запоминающиеся.

Игорь Николаевич родился в семье военного, когда подрос, подумывал поступать в Нахимовское училище, - как ни парадоксально, отговорил его отец, офицер, спросивший: «А ты совершенно уверен, что тебе это надо?» Ему было не надо. Ему была предначертана другая судьба — он «заболел» театром, начал играть в школьном драмкружке. А потом поехал в Москву и поступил во ВГИК. Всю жизнь благодарил судьбу за то, что попал именно в этот институт, а не в Школу-студию МХАТ, не в «Щуку» и не в «Щепку». Он любил рассказывать анекдотическую историю своего штурма ВГИКа: сначала его не взяли, он не нашел своей фамилии в списках поступивших. А потом, вечером, ехал в троллейсбусе с другими абитуриентами, шутил, дурачился, что-то изображал. На очередной остановке в троллейбус вошли члены приемной комиссии. И кто-то сказал: «Слушайте, хороший же парень, почему мы его забраковали?»

Первая роль была сыграна в «9 днях одного года» у мастера курса Михаила Ромма. Потом Ясулович снимался в кино, не переставая. Пожалуй, лишь Армен Джигарханян опережал его в количестве сыгранных ролей. Роль молодого физика словно определила его амплуа: интеллигента, иногда в комическом, иногда в совершенно серьезном изводе. Еще он работал в театре пантомимы, где в совершенстве научился владеть своим телом, - кинорежиссеры потом не раз использовали его способности мима.

Актер Валерий Баринов говорил в фильме телеканала «Москва. Доверие», посвященном Ясуловичу: «Я в своей жизни не встречал людей более порядочных, более честных, более деликатных, чем он. Он — единица. Менее порядочные люди — это 0,3, 0,5 Ясуловича. По нему можно было измерять людей». Это, наверное, и есть высшая оценка человека.