Умер после выписки из больницы: Названа причина смерти народного артиста РФ Игоря Ясуловича

Игорь Николаевич Ясулович умер 19 августа в Москве на 82-м году жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Николаевич Ясулович умер 19 августа в Москве на 82-м году жизни. Народный артист России Игорь Ясулович сыграл почти в двух сотнях фильмах, озвучил сотню героев кино и мультфильмов. Также Игорь Николаевич преподавал в ГИТИСе и во ВГИКе. Печальную новость первыми сообщили его коллеги из ГИТИСа в социальных сетях: «С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича».

Единственный сын актера (тоже актер, режиссер, преподаватель) Алексей Ясулович пока не отвечает на звонки. Ранее он сообщил, что его отец был госпитализирован планово: «Остальное - наше дело и врачебная тайна. Все под контролем».

Но «плановая госпитализация» редко бывает по «Скорой», а по сообщению нескольких телеграмм-каналов Ясуловича отвезли в больницу экстренно. По неофициальным (неподтвержденным семьей) данным Игорь Ясулович болел – у него было онкологическое заболевание, из-за которого в июле 2023 года случились проблемы со здоровьем и экстренная госпитализация. Артисту провели несколько небольших операций на почке, было воспаление (нефрит) – помогли вывести жидкость. Потом планировалась более серьезная операция. После операций некоторое время артист провел в реанимационном отделении. После лечения Игорю Николаевичу стало лучше: он даже отвечал на звонки и рассказывал, что идет на поправку.

На прошлой неделе Игоря Ясуловича выписали домой, но из-за начавшихся болей пришлось вновь вызывать «Скорую помощь»… К сожалению, организм не смог справиться с тяжелой болезнью.

У Игоря Николаевича было много планов, он был деятельным и энергичным человеком. Трудился мастером на факультете музыкального театра ГИТИСа, где минувшей весной и летом с Александром Тителем набрал новый курс студентов. Ясулович выпустил и выучил ни одно поколение артистов и режиссеров. Также Игорь Ясулович был художественным руководителем актерского факультета ВГИКа.

А зрители помнят народного артиста по ярким ролям в том числе в эпизодах легендарных фильмов. Помните как он стоит в мыльной пене на лестничной клетке в роли инженера Щукина из «12 стульев»? Ясулович - обладатель узнаваемого голоса, красивого тенорального тембра: из-за чего его часто звали на озвучку. К примеру, в «Шреке» его голосом говорит король Гарольд.

Игорь Николаевич был окружен молодежью – студентами, ему нравилась эта работа. У артиста остались: жена, сын и две внучки.