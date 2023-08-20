Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 августа 2023 года: Глава Евродипломатии оскорбил Россию, Швеция пока не решила передать самолеты Киеву, а министр обороны Незалежной сообщил, что готов уйти в отставку

Глава дипмиссии Евросоюза Жозеп Боррель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БОРРЕЛЬ ЗАУКРАИНСТВОВАЛСЯ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заразился украинством, и болезнь дошла до крайней, неизлечимой стадии. Главный дипломат Евросоюза назвал Россию "экономическим карликом" и "автозаправкой, у владельца которой есть атомная бомба". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что это заявление можно расценивать только как проявление беспомощности и зависти, и посоветовала "людям, которые не могут определить, мужчины они или женщины, помалкивать до окончательной самоидентификации".

- Мало кто сделал столько для укрепления в нашем народе стойкого презрения к европейским политикам, как этот испанский неоколониалист, - написал в своем ТГ-канале телеведущий Владимир Соловьев.

А что поделать. Это без оскорблений даже в сортир сходить не могут, а других европейских дипломатов у нас для вас нет. Такая вот нынче пошла европейская демократия, что за такое общение даже последние гопники в подворотне по фейсу насуют кирпичами. И будут правы.

ЭКСПОРТ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА УПАЛ НА ТРЕТЬ

Как сообщает агентство Bloomberg, украинский экспорт зерна упал на треть после прекращения действия "зерновой сделки" и выхода из нее России. С того момента за четыре недели до 15 августа Украина смогла экспортировать лишь 3,2 млн тонн зерна, растительных масел и шрота, по сравнению с 4,4 и 4,8 млн тонн в мае и июне, когда "зерновая сделка" еще действовала.

А как считают эксперты Oxford Economics, экспорт зерновых и масличных культур Украины во втором полугодии может сократиться в целом на четверть.

- Такое падение знаменует собой значительный спад для экономики Украины и глобальной продовольственной безопасности, - считает агентство.

Сейчас союзники Украины видят выходом из ситуации для Киева наращивание объемов экспорта через речные порты. Но речные порты Измаил и Рени недавно подверглись бомбардировкам, а "некоторым грузам требуется в четыре раза больше времени, чтобы добраться до Дуная, чем месяц назад, из-за пробок". А потому самым логичным выходом для украинских фермеров, по мнению западных экспертов, является сокращение посевов зерновых.

То есть, говоря по-простому, сокращение на 25% и даже на треть - это еще не конец данной страшной сказки.

САМОЛЕТЫ ДЛЯ УКРАИНЫ ИМЕЮТСЯ. НО ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ

Находясь с рабочим визитом в Стокгольме президент Украины Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen ("Грифон"), а также, что на переговорах обсуждался вопрос получения Украиной этих шведских истребителей 4-го поколения. Практически создалось впечатление, что шведские "Грифоны" Киев получит раньше, чем американские F-16.

Но всю заботливо выращенную Зеленским "малину" тут же обгадил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Оказалось, что никакой договоренности о передаче самолетов не имеется, а вопрос рассматривался исключительно в теоретическом плане.

- Теоретически до предоставления самолетов остается еще три шага. Сейчас тестирование самолетов, потом тренировка, потом политическое согласие и лишь потом предоставление этих самолетов. Пока это теоретически. Смотрим, что можем сделать, - рассказал Никифоров после переговоров Зеленского. То есть никакого согласия Швеции на передачу истребителей не было и нет и по сию пору.

В общем, Зеленскому осталось начать и кончить. А счастье перемоги было так возможно и так близко.

КОМАНДУЮЩИЙ ВВС УКРАИНЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ СВОИ ХОТЕЛКИ

Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук назвал главные современные самолеты, которые нужны ВВС прямо безотлагательно.

- Мы выбрали приоритеты. На первом приоритете, у нас, безусловно, самолет F-16. Но это не последний приоритет, который мы видим. На втором месте коллектив поставил шведский самолет JAS 39 Gripen. На третьем месте у нас Eurofighter Typhoon, самолет Великобритании. И на четвертом месте у нас французский самолет Rafale, - заявил он в прямом телеэфире.

И поплакался, что сейчас, когда один самолет ВСУ поднимается в воздух, он тут же одновременно атакуется 5-9 российскими. И во время выполнения заданий украинские летчики не успевают подняться с аэродрома, как уже оказываются в зоне поражения противника. Очень тяжело приходится, российский Су-27 атакует ракетами, которые летят на 200 километров, а украинский МиГ-29 имеет ракеты с дальностью 20-30 км.

А вот нехорошие западные союзники затягивают и затягивают "поставки истребителей четвертого и пятого поколений".

Дай им палец, по локоть откусят. Уже и истребители 5-го поколения им захотелось.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В ответ на просьбу Великобритании отменить приостановку конвенции "Об избежании двойного налогообложения" Минфин России ответил, что наша страна не возобновит налоговые отношения с недружественными странами, пока они не восстановят ее права.

- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. В составе Украины – безусловно. А как насчет в России – поговорим попозже.

- Исследование на основе данных Euromonitor International и статистических служб выяснило, что украинцы тратят на продукты питания в среднем более 41% своего дохода. Примерно такие же показатели у Молдавии, Эфиопии и Камбоджи.

- Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что немецких военнослужащих на Украине нет и не будет. Согласны, в 1941-1944-м хватило с гаком.

- Евросоюз может наложить санкции на Польшу, если она продлит запрет на зерно из Украины.

- США нарастили импорт удобрений из России, по итогам I квартала нынешнего года импорт удобрений из России составил $596 млн, что на 127,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее ($262 млн).

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку: "Подобные решения об отставке принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки".

- Инвалидов-ветеранов ВСУ в Киеве стали приглашать для съемок в порнофильмах.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Кеворкян: Зеленский у власти сейчас выгоден России (подробнее)