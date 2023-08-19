МакSим вылечилась от алкоголизма, похудела и дала первый концерт

МакSим прошла курс лечения в реабилитационной клинике, отдохнула на море и 19 августа (после 5 месяцев отсутствия) вернулась на сцену. Фото: Михаил ФРОЛОВ

40-летняя певица МакSим вечером 19 августа впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Марина Абросимова (настоящее имя певицы) выступила на Московском урбанистическом форуме: «Лужники» спели хиты с МакSим хором, многотысячная публика встретила артистку очень тепло. МакSим стала хедлайнером вечера, хотя выступали и другие артисты: но зрители ждали Марину. Выглядит певица отлично, поет живьем и поет хорошо – смотрите видео.

МакSим немного похудела. Загорела – артистка только что приехала с отдыха на море, где была с дочками. МакSим недавно призналась, что осознала свою проблему – алкогольную зависимость и обратилась за помощью к специалистам. Марина уже завершила курс процедур в реабилитационной клинике и начала постепенно возвращаться к обычной жизни. Не в первый раз. Пять лет назад певица лечилась от алкоголизма и смогла вернуться к полноценной жизни. Два года назад МакSим попала на два месяца в реанимацию с коронавирусной пневмонией и серьезными осложнениями, после чего вернулась к чрезмерно активной гастрольной жизни. Так и случился новый алкогольный срыв.

Но артистка нашла силы признать ошибки и даже записала видеообращение: МакSим вещала из клиники. Артистка сидела в окружении музыкантов своего коллектива: «Рано после тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал несостоявшийся толком концерт в Сочи, когда я приехала уставшая, толком не могла стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то отработаю как машина. Закончилось срывом концерта…» Марина так объяснила зависимость: «Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, это приводит к большим потерям. Пришла к тому, что это зависимость. И решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история…»

Поклонники и тогда, и сегодня поддержали артистку – многие специально приехали на мероприятие ради нее. Поклонники уже делятся впечатлениями в соцсетях: отмечая как хорошо выглядит артистка. МакSим спела на музыкальном фестивале «PRO лето» на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках». Для зрителей вход на концерт был бесплатный. Теперь Марина планирует постепенно возвращаться на сцену: сначала вот такие мини-концерты, а дальше обещает сольники.