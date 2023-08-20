«Папа, я хочу быть героем»: В убийстве Дарьи Дугиной все яснее след США и Британии

Дарье Дугиной было всего 29 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Памяти политолога и философа Дарьи Дугиной выходят учебные пособия, книги и документальные фильмы, ее именем названа улица. Ей было всего 29 лет, когда ее жизнь оборвали западные спецслужбы. И этот теракт не оставил равнодушных. Как бы это ни звучало жестоко, но мы начали привыкать к гибели наших воинов, журналистов и волонтеров, и даже гибель детей Донбасса от украинских снарядов стала какой-то безысходностью. Но именно смерть этой яркой, улыбчивой и умной девушки окончательно разделила общество на тех, кому жить с Россией, а кому с ней по пути.

Вся беда в том, что для этого потребовалась еще одна смерть. Но Дарья ее не страшилась. Философ Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с дочерью: «У нее не было страха, правда. И последний раз, когда мы с ней говорили, она говорила: «Папа, я хочу быть героем, воином, я хочу быть со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света».

ХОТЕЛИ УБИТЬ ТОЛЬКО ДАРЬЮ?

Никто не знает, жива ли еще 44-летняя украинская блондинка с губами-варениками Наталья Вовк — основная подозреваемая в убийстве. Дама явно крайне жестокая: на убийство в Россию она отправилась на «Мини Купере» с номерами ДНР вместе со свой 12-летней дочкой Софией, которую использовала для прикрытия. Жив ли ее 45-летний подельник - гражданин Украины Богдан Цыганенко? Последний въехал в Россию по украинским паспортам из Эстонии, встретился с Вовк в Москве, помогал ей менять номера на автомобиле и собирать бомбу. За день до теракта вновь скрылся в Эстонии.

Ясно, что убийцы охотились не столько за Дарьей, сколько за ее отцом. Вовк за несколько недель до покушения сняла в соседнем подъезде с Дарьей за 100 000 рублей двушку (окна смотрели на окна квартиры Дугиной). Диверсантка могла видеть Дарью, не выходя из дома, напасть на нее на подземном паркинге, где и заминировала ее машину ночью без труда. Все без следов - камеры там не работали…

Но бомбу, которую ей собрал Цыганенко в съемном гараже, террористка прикрепит (есть версия, что бомбу установили на паркинге, а вот питание на ней включили по команде сверху) только на фестивале «Традиция», в надежде, что в машину к Дарье сядет ее отец, философ Александр Дугин. Но того пригласили сесть в другую машину…

ПЕРВЫЕ ОБВИНЯЕМЫЕ И ОСУЖДЕННЫЕ

Недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие обнаружило недостающее звено: выяснили, кто помогал диверсантам найти место жительство Дарьи Дугиной. Речь идет о сотруднике полиции Иване Рыбине, который имел доступ к информации о семье Дугиных из федеральной информационной системы ГИБДД России. Его засланные убийцы использовали втемную, и он признался, что передал за вознаграждение информацию о месте жительства Дарьи. Для него Дугина была просто очередной фамилией, которую «надо пробить».

Ранее суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы двух участников организованной группы, занимавшейся изготовлением поддельных документов. Фальшивые документы и номера для машины Вовк сделали Андрей Кузнецов и Александр Сучков. По ним убийцы и выехали за пределы России.

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ПОКУШЕНИЯ НА ПАТРИОТОВ?

Когда говорят, что убийцами Дарьи Дугиной стали какие-то украинские националисты, хочется обратить внимание, что тем сейчас явно не до этого. Да и покушение готовилось не один месяц. Убийцы действовали не спонтанно, а по четкой схеме, снимали гаражи, жилье. Не экономили. Знали о подготовке фестиваля «Традиция». Имели выходы на Рыбина, Кузнецова, Сучкова, которые свои телефоны не писали на заборах, а соблюдали определенную конспирацию. Объемом такой информации и контактов обычно обладают лишь западные разведки.

Границу России террористы пересекали под чужими именами поздней ночью, когда приближается время окончания дежурства ночной смены. Это уже четко почерк профессиональных шпионов. А могли ведь и эстонские пограничники заметить подлог с паспортами, номерами, париками, линзами. Могли. Но ведь Эстония - страна НАТО…

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ…

В убийстве Владлена Татарского тоже использовали убийцу-женщину. Ей оказалась гражданка России, 26-летняя Дарья Трепова, которая также снимет «двушку» на Васильевском острове, в 500 метрах от кафе, в которое позже по команде отнесет бомбу. Выходит, что выбор улицы для съема квартиры был определен не случайно…

Украинские спецслужбы не скрывают, что активно используют в диверсиях и терактах проституток, эскортниц, либералок, феминисток (именно к последним Трепова и примыкала).

Ранее глава СБУ Малик отметил, что женщины-агенты СБУ показывают «высший пилотаж», работая в тылу врага, а некоторые уже «прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных». Одной из них и стала украинская военнослужащая Нацгвардии Наталья Вовк (Шабан), которая постоянно меняла прически, цвет волос и глаз.

За Треповой это тоже водилось: после теракта ее нашли на северной окраине Петербурга, с другой стрижкой - укоротила волосы.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ США И БРИТАНИИ

Западные СМИ будут делать все, чтобы показать, что преступление планировали или отдельные группы националистов или украинские спецслужбы самостоятельно. Но мы с вами понимаем, что это все не так. Убийства в их стиле мы все видели в Донбассе. Это примитивные взрывы и расстрелы, которые исполняют бывшие военные или наркоманы. Но в случае с Дарьей и Татарским имела место тщательная подготовка. Знали о подготовке патриотического вечера, в случае с Татарским обратили внимание, что тот принимает подарки. В покушении на писателя Захара Прилепина, который прямо обвинил в гибели Дарьи Зеленского, тоже работали профессионалы.

Официальный представитель МИД Росси Мария Захарова с присущей ей прямотой так и заявила, что ответственность за покушение на российского писателя ложится на США и Британию: «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара».

ПАМЯТИ ДАРЬИ ДУГИНОЙ

Указом Президента Российской Федерации Дарья Дугина награждена орденом Мужества (посмертно).

В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной «Русская мысль живет…».

В память творчества Дарьи Дубиной вышел документальный фильм «ДАША».

После убийства Дарьи ее отец напишет: «20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На её алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!».

ВОИН, ПОШЛИ УКРОНАЦИСТАМ СНАРЯД!

На странице социальной сети Дарьи Дугиной есть призыв: «Русский воин, русский солдат, мы просим тебя напомнить террористам об имени той, кого они убили. Если ты пехотинец - запиши видеообращение с обещанием отомстить за Дашу. Если артиллерист или миномётчик - пошлите укронацистам заряд с надписью «# За Дашу Дугину». Если танкист - назови Дашей свою боевую машину. Мы уверены, что русский солдат найдёт способ упомянуть нашего Ангела. Нашу Дашу».

Кстати, сам Захар Прилепин призвал отомстить за смерть Дарьи Дугиной, установив ей памятник в Киеве. Об этом он написал в своем телеграм-канале в годовщину убийства Дугиной.