СК установил полицейского, который за деньги собирал данные о семье Дугиной Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет (СК) России установил сотрудника правоохранительных органов, который за деньги собирал данные о семье Дарьи Дугиной. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отметив, что дело против полицейского находится на стадии завершения.

«Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных», — приводит РИА Новости заявление председателя СК РФ

Бастрыкин уточнил, что сотрудник правоохранительных органов передал данные о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

Напомним, журналист, дочь философа Александра Дугина погибла 20 августа прошлого года. Ее машина взорвалась во время поворота на Можайское шоссе в Москве. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, а преступление совершила украинка Наталья Вовк.