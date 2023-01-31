Где затаилась убийца Дарьи Дугиной: Семья от нее отвернулась, Запад так и не объявил в розыск

Наталья Вовк может прятаться на Украине Фото: СОЦСЕТИ

Убийство 29-летней дочери российского философа Дарьи Дугиной сотрудники ФСБ раскрыли молниеносно. Почти сразу силовики отчитались, что исполнителем подрыва автомобиля молодой женщины стала гражданка Украины, жительница Мариуполя Наталья Вовк. В Россию она приехала на сером «Mini Cooper» за две недели до преступления вместе со своей 12-летней дочерью. Женщина поселилась по соседству с Дарьей, чтобы наблюдать за ней. После взрыва Вовк с дочерью спешно покинула Россию через Псковскую область, уехав в Эстонию. После чего ее след пропал. Но теперь тот самый автомобиль вновь заметили на Украине. «КП» узнала, где была продана машина и значит ли это, что Вовк вернулась обратно в свою страну.

МАШИНА В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья Вовк (по мужу Шабан, разведена) личность довольно загадочная. Родители женщины живут в Мариуполе. Сразу после убийства они рассказывали, что дочь работала администратором в спортивном комплексе мариупольского футбольного клуба «Ильичевец». В это же время каким-то образом она проходила военную службу, но затем ее сократили, и она перешла на работу в Нацгвардию Украины. У женщины двое детей, кроме дочери есть еще старший сын. Незадолго до убийства Вовк уезжала в Европу в качестве беженки. Как говорят, жила во Франции, а потом через Польшу вернулась на Украину, после чего поехала в Россию.

Вовк часто меняла номера машины Фото: ФСБ

На своих страницах в соцсетях Вовк много о себе не рассказывала: публиковала фото в купальнике и снимки кошек. Сразу после убийства большинство своих аккаунтов в мессенджерах и соцсетях она удалила. Снимки Натальи остались только на странице ее брата. На них –застолья с родственниками и друзьями, а также фото Вовк с дочерью.

Как сообщали в ФСБ, в Россию Вовк въехала по донецким номерам Е982ХН DPR, в Москве ездила на казахстанских - 172AJD02, а уезжала из РФ на украинских - AH7771IP. VIN «Mini Cooper» (WMWXP5C53K2H95275) был зарегистрирован на россиянку - жительницу Калининграда, которая об этом, судя по всему, даже не догадывалась. У женщины тоже есть дочь, в социальных сетях она почти не появляется.

Вовк в России жила рядом с Дугиной Фото: ФСБ

Все эти манипуляции с номерами и регистрацией машины Наталье Вовк, как предполагают, помогли провести спецслужбы Украины.

Сразу после того, как Вовк покинула Россию, ее автомобиль пропал. Однако KP.RU удалось отследить историю изменений ее номеров. Сам автомобиль был куплен 26 июня 2021 года, тогда «Мини Купер» получил первые номера - KA 2561 CK. Позже 1 июля 2021 года номер машины поменяли на тот самый - AH 7771 IP, с которым Вовк уезжала из России.

Свой последний номер - AI 3957 OK - автомобиль получил уже по договору купли-продажи после убийства. Как удалось выяснить KP.RU, покупателем иномарки стал житель Белой церкви Киевской области. Машину регистрировали в сервисном центре МВД Украины № 3241 в городе Барышевка на улице Полевая, 3.

Дарья Дугина с отцом Фото: СОЦСЕТИ

Автомобиль смог без препятствий вернуться на Украину неслучайно. Как следует из выписки на машину, авто в розыск Киев не объявлял. Фамилия Вовк-Шабан при этом отсутствуют и в списке тех, кого ищет Интерпол. А значит – на Западе и в своей стране Вовк может свободно передвигаться.

«РОДСТВЕННИКИ ЕЕ НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ»

Старшего сына Натальи Вовк в последний раз видели в Киевской области еще до убийства Дарьи Дугиной. Данил Шабан публиковал видео из этого региона в Тик-Ток. После шумихи он удалил часть своих соцсетей, другую часть сделал приватной. Как рассказали «КП» друзья Данила, после случившегося они с ним не списывались и не знают, где он.

Покупателем авто стал житель Белой Церкви

Друзья и семья Натальи тоже заявили «КП», что она с ними не выходит на связь. Поначалу после убийства родственники давали интервью, но теперь решили закрыться от прессы.

- Никто о ней ничего не знает, в том числе и брат, - поделился с «КП» друг брата Натальи Иван Синяев. - Я у него спрашивал, он ответил, что семья знать о ней ничего не хочет. Брат не держит с ней связь, вы сами понимаете, почему. Это не в его интересах после всего того, что им пришлось пройти. Я вообще сам надеялся, что она уже в земле.

Вовк со своей семьей Фото: СОЦСЕТИ

«ОНА УЖЕ С НОВЫМ ПАСПОРТОМ НА УКРАИНЕ»

По одной из версий, Вовк могла вернуться на Украину и сейчас живет там вместе с сыном и дочерью. Эксперты считают, что это возможно, но предлагают не торопиться с выводами.

Место взрыва Фото: Александр РОГОЗА

- Автомобиль в Киевской области, но это еще не значит, что Вовк вернулась сама, - объясняет президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. - Все было организовано спецслужбами англосаксов и СБУ. Это стало понятно, когда Вовк покинула Россию через Эстонию. Никто ее там не задержал, а значит, все было продумано изначально. Теперь, возможно, Вовк и вернулась на Украину, хотя я бы не торопился с выводами. Но если это действительно так, значит, первое - она ничего не боится. И второе - она получила полные гарантии безопасности и теперь будет жить под другим именем и паспортом. В любом случае она явно не будет давать интервью и везде кричать, что она вернулась. А ее автомобиль на Украине явно не будут объявлять в розыск. Потому что все было спланировано разведкой.

Бывший разведчик, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в свою очередь считает, что Вовк может скрываться и жить не только на Украине, а в любой западной стране.

Хронология убийства Дугиной Фото: Дмитрий ОРЛОВ

- Она может скрываться где угодно. А мы можем просить у кого угодно выдать нам ее, но совершенно очевидно, что нам ее никто не даст. Потому что Запад живет по двойным стандартам. Они формально одобрили то, что она совершила. Хотя они должны были сами инициировать передачу Вовк Российской Федерации. А если они сразу не передали, значит, что они просто с вожделением следят за этой темой. И не более чем, - уверен Александр Михайлов.

Дарья с братом

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