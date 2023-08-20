Губернатор Томенко договорился с вице-премьером Мантуровым: алтайские предприятия получат 26 млрд

В ходе рабочего визита в Алтайский край Денис Мантуров осмотрел заводы в Бийске. Фото: Антон ЧЕРВЯКОВ

В ходе рабочего визита в Алтайский край вице-премьер правительства страны осмотрел заводы в Бийске и сказал, что у промышленности региона есть большой потенциал и перспективы развития. По словам Мантурова, заводы успешно используют федеральные и региональные меры поддержки. Он также отметил и повышение зарплат работникам Бийского олеумного завода сразу на 30%.

«Практически по всем предприятиям мы видим заинтересованность в развитии и понимание того, какими мерами можно воспользоваться совместно с региональными мерами развития федеральными», — заявил Денис Мантуров.

Губернатор Томенко подчеркнул, что в крае, несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, продолжается рост промышленного производства. Предприятия края решают важнейшие задачи по импортозамещению.

Губернатор Виктор Томенко указал на большую роль фармацевтических предприятий в развитии промышленности Бийска. Фото: Антон ЧЕРВЯКОВ

«Около 20 предприятий в Алтайском крае имеют лицензию на производство лекарственных препаратов, и многие из них сконцентрированы в Бийске», — пояснил Виктор Томенко.

Губернатор Виктор Томенко указал на большую роль фармацевтических предприятий в развитии промышленности Бийска. Глава региона считает, что эти предприятия имеют важнейшее значение для развития города и вносят значительный вклад в развитие фармацевтической промышленности России. Поэтому Бийск помимо «наукограда» может считаться «фармополисом».

Губернатор добавил, что отрасль промышленности остается самой крупной, несущей отраслью для экономики Алтайского края.

«По производству почвообрабатывающей техники мы первые в стране. Мы первые по производству зерносушилок, фотосепараторов и целого ряда продукции. Наши предприятия осваивают новые виды, импортозамещая продукцию», — сказал Виктор Томенко.

Губернатор Томенко договорился с вице-премьером Мантуровым о поддержке нескольких алтайских предприятий со стороны Минпромторга РФ. Фото: Антон ЧЕРВЯКОВ

Он поблагодарил вице-премьера за те меры поддержки, которые получают предприятия от федерального центра. Также губернатор подчеркнул, что в крае идет большая работа по подготовке кадров для промышленных предприятий края.

Губернатор Томенко договорился с вице-премьером Мантуровым о поддержке нескольких алтайских предприятий со стороны Минпромторга РФ.

Общая сумма инвестиций, по словам Дениса Мантурова, составит порядка 26 миллиардов рублей. В частности, около полутора десятков миллиардов рублей получил Бийский олеумный завод. На масштабное обновление Рубцовского машиностроительного завода в следующем году Минпромторг направит порядка 4 млрд рублей.

КОНКРЕТНО

Индекс промышленного производства в регионе по итогам 2022 года составил 101,9%. Данный показатель выше общероссийского уровня, равного 99,4% и превышает средний показатель Сибирского федерального округа, который составляет 100,5%.

По итогам первого полугодия 2023 года индекс промышленного производства края зафиксирован на уровне 107,4%. Высокая динамика ИПП обусловлена положительными показателями в производстве автотранспортных средств (в первую очередь, автокомпонентов) – 138,6%; в изготовлении готовых металлических изделий (котельное оборудование, продукция оборонно-промышленного комплекса) – 126,5%; в выпуске транспортных средств (вагонов) – 116,2%.