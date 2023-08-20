«Гавайи превратились в крематорий, обугленные тела рассыпаются в пепел»: что стало причиной страшной катастрофы в США

Уже подтверждена гибель 110 человек, еще более тысячи числятся пропавшими без вести Фото: REUTERS

Пожар, сжегший дотла 9 августа целый город на гавайском острове Мауи, стал черным пятном в политической карьере Байдена: нынешнего президента США и его администрацию обвиняют в том, что они почти не отреагировали на масштабную трагедию. И именно этот пожар может спалить все надежды нынешнего главы американского государства на второй срок в Белом доме.

Исторический город сожжен дотла

Огнем уничтожена Лахайна – историческая столица Гавайев. Губернатор штата Джон Грин сообщил, что полностью сгорело более 2700 зданий. А причиной бедствия стало пламя, появившееся в одном из лесных массивов. Ураганный ветер, порывы которого достигали невиданной скорости 130 км/час, погнал огонь в сторону города. Он быстро перекидывался от дома к дому, за одну минуту сгорали целые кварталы длиной в полтора километра, и у людей практически не было времени на то, чтобы спастись.

Уже подтверждена гибель 110 человек, еще более тысячи числятся пропавшими без вести. Удалось обследовать менее трети сгоревшей территории. Практически полностью обугленные останки людей специально обученные собаки находят так часто и так много, что численный состав таких кинологических отрядов пришлось увеличить вдвое.

«Пока никто из нас не в состоянии оценить масштабы этого бедствия. – заявил глава полиции острова Джон Пеллетье. – Мы находим останки погибших, а они рассыпаются в руках. Лахайна превратилась в крематорий. Эти люди погибли в огне, который расплавил металл. Нужно будет делать ДНК-тесты, чтобы идентифицировать погибших».

И все же власти надеются, что количество жертв не будет увеличиваться в геометрической прогрессии, поскольку какая-то часть погорельцев находится в других частях острова, не имея возможности связаться с родными и близкими.

От инопланетян до миллиардеров

Официальной версии причин самого смертоносного за последние сто лет пожара в США пока нет: федеральное правительство продолжает расследование. Пока что всю вину на себя взял руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям Гавайев, уже подавший в отставку. Его обвинили в том, что на Мауи не сработали сирены оповещения. Но теперь уже бывший начальник утверждает, что их не включили намеренно, поскольку они предназначались для подачи сигналов о приближающемся цунами. «Услышав звук сирен, люди побежали бы вглубь острова, то есть в самый эпицентр пламени», - сказал он.

Жители Мауи и пользователи Интернета обратили внимание на то, что огонь выжигал все на своем пути, двигаясь по необычной, эллиптической траектории. Пепелища на Мауи, если рассматривать их с высоты, имеют четко выраженную овальную форму. Специалисты, правда, объясняют это погодными условиями – именно так, по их словам, движется ураганный ветер, который и «двигал» огонь. Но вот почему на его пути остались нетронутые деревья и кустарники, они объяснить не могут.

Все это вызвало шквал самых разнообразных теорий причин огненного катаклизма, вплоть до фантастических и конспирологических. Есть даже те, кто утверждает, что причиной возгорания стала… работа двигателей космического корабля, на котором на Гавайи прилетели инопланетяне. Его якобы видели незадолго до начала катаклизма.

Напоминают и о том, что еще в мае пожарные Мауи жаловались на череду природных возгораний, спровоцированных беспечными туристами, а также поджигателями, чьи мотивы были не установлены. И тут многие намекают на возможную причастность богачей, давно облюбовавших Гавайский архипелаг в качестве места для строительства своих имений. На Гавайях есть недвижимость у медиамагната, телеведущей Опры Уинфри, владельца Amazon Джеффа Безоса, актеров Джима Керри и Клинта Иствуда, бывшего президента США Барака Обамы. А хозяин Oracle, миллиардер Ларри Эллисон вообще купил почти весь остров Ланаи, установив на нем свои порядки. Но островов и атоллов в составах Гавайев всего 24, и цены на недвижимость здесь одни из самых высоких в Америке, вот и подозревают кого-то из толстосумов в том, что пожар на Мауи – это попытка запугать жителей острова и заставить их покинуть его, дабы потом по дешевке завладеть территорией целого города.

Местные реалии

Но есть и еще одна причина, о которой в американских СМИ говорят неохотно, обходя один деликатный момент – основные руководящие посты в штате Гавайи традиционно распределяются между представителями коренного населения (коих, кстати, всего лишь 10% от почти 1,5 миллиона жителей). «Наше правительство полно некомпетентного кумовства. Начальник пожарной охраны – сын бывшего начальника пожарной охраны», - пишут гавайцы в соцсетях.

Об этом рассказал и житель Гавайев, юрист Михаил Гилевич, выставлявший свою кандидатуру на пост губернатора штата в 2022 году:

- Администрация Байдена твердит, что во всем виноваты климатические изменения. А виноваты во всем системные ошибки. Шестьдесят лет штатом управляют демократы. Все, что тут есть сейчас – коррумпировано, все находится под демократами, и нет никакой альтернативы. Несколько лет назад на Гавайях произошел инцидент, широко освещавшийся во всем мире: некий молодой человек проник в радиорубку чрезвычайных служб и объявил, что на Гавайи летят ядерные ракеты. Началась паника. А чем все закончилось? Ничем! Этот госслужащий продолжает трудиться на своем рабочем месте. Во всем мире в городах есть бомбоубежища, есть какие-то безопасные места, а в Лахайне ничего этого не было, и администрация Байдена об этом умалчивает. На Гавайях строительство бомбоубежищ вообще когда-то было отменено! А сирены? Для проформы первого числа каждого месяца в определенный час их проверяют, но на Мауи они в нужный час не сработали.

Губернатор пока лишь заявил, что расследование на тему работы сирен ведется. «Скоро мы узнаем, достаточно ли было сделано для того, чтобы они включились», - сообщил Грин.

Что знает Байден?

Байден все эти дни в прямом смысле слова отмахивался от вопросов про пожар на Мауи. Критика в его адрес стала расти как снежный ком. В прошлый четверг журналисты в очередной раз спросили главу Белого дома – как он прокомментирует случившуюся трагедию? «Не сейчас», - только и сказал американский президент, закончив свое и без того редкое общение с прессой.

«Байден, похоже, не знает о своей предстоящей поездке на Мауи. Или его не предупредили, или он думает, что вместе с женой едет туда в отпуск. Оставьте Байдена уже в покое!», - иронично прокомментировала поведение главы государства журналист Кейт Хайд.

Джо и Джилл Байдены действительно отправятся на Гавайи в ближайший понедельник. Как анонсировала пресс-служба Белого дома, они побывают там для того, чтобы поддержать местных жителей и определить объемы необходимой помощи с местными властями.

Слишком много вождей, слишком мало воинов

Все остальное пока что скрыто не то завесой секретности, не то полным незнанием федеральным правительством истинного положения дел на Мауи. Да и простые американцы так и не понимать, что делать: в СМИ то звучат призывы отправляться на Гавайи, дабы помочь местным бизнесам, ориентированным, в основном, на прием туристов, то телеканалы умоляют всех оставаться дома и не лететь на Мауи, поскольку в тамошних гостиницах якобы нет свободных мест из-за того, что все номера отданы погорельцам. Также всех пугают еще и тем, что масштабный пожар уже вызвал загрязнение экосистемы Мауи токсичными продуктами горения – ими полны и воздух, и питьевая вода. Да и в сгоревшую Лахайну не пускают даже волонтеров, а только тех, кто сможет подтвердить, что проживал в этом городе. Последнее ограничение введено не в последнюю очередь из-за того, что были зафиксированы случаи мародерства.

Что же касается помощи пострадавшим, то один из жителей сгоревшей Лахайны Брада Янг определил ее объемы и скорости так: «Слишком много вождей, но недостаточно воинов. Все командуют, но ничего не движется».