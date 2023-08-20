Обучение первой помощи и тактической медицине – важная социальная миссия Центра «ВОИН»

Каждый посетитель мог «оказать первую помощь» манекену, который предназначен для отработки базовой сердечно-лёгочной реанимации. Фото: пресс-служба Центра «ВОИН»

Симуляционное оборудование для обучения первой помощи было представлено на стенде Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Каждый посетитель мог «оказать первую помощь» манекену, который предназначен для отработки базовой сердечно-лёгочной реанимации. С алгоритмом действий гостей знакомил преподаватель первой помощи, заместитель генерального директора компании «Медтехника СПб» Павел Ильин.

«Первая помощь – это своего рода азбука. Если ты не знаешь буквы или цифры, то невозможно начать читать или делать самые элементарные расчеты, – рассказал Павел Ильин. – Одним из направлений, по которым проводит подготовку Центр «ВОИН», является тактическая медицина, для которой как раз необходимо владеть навыками оказания первой помощи. То есть знать ту азбуку, которая является основным фундаментом».

За несколько минут, конечно, невозможно обучить даже элементарным приёмам, которые могут спасти чью-то жизнь (минимальный курс составляет 16 часов). Организаторы и не ставили такой цели. Главная задача – заинтересовать, замотивировать людей на получение этих знаний.

Первая помощь востребована на всех этапах жизни человека и не зависит от политической ситуации, времени года, рода занятий или географии. Но, как отметил Павел Ильин, сегодня интерес к получению этих знаний нестабилен. По его мнению, этому есть несколько причин. Одна из них – юридическая неосведомленность граждан. Многие опасаются ответственности за неправильные действия (например, по статье УК РФ 109 «Причинение смерти по неосторожности») абсолютно зря. Ведь статьи, по которой можно было бы привлечь за оказанную помощь, в российском законодательстве нет, даже при неблагоприятном стечении обстоятельств. Но, чтобы грамотно оказать первую помощь, необходимо обладать базовыми навыками. И здесь очень важно, кто помогает эти навыки сформировать и на каком оборудовании проводится обучение.

«Медтехника СПб» – не просто разработчики. На своих манекенах мы обучаем как курсантов, так и преподавателей первой помощи. То есть не только выпускаем оборудование, но и сами на нём работаем. А как социально ориентированная организация мы обучаем первой помощи всех своих сотрудников», – рассказал Павел Ильин.

Социальная ответственность организаций и работодателей имеет большое значение для более массового охвата населения обучению навыкам спасения. Главное исключить в этой работе формализм, когда цель не вооружить людей знаниями и практическими умениями, а вовремя отчитаться.

«Опираясь на личный опыт, скажу, что большая часть участников настоящих курсов первой помощи – это подростки. Они все впитывают, как губка, и очень ответственно относятся к обучению. Центр «ВОИН» несет важную социально-патриотическую миссию, обучая молодёжь тактической медицине. Уверен, что в тесном сотрудничестве мы воспитаем поколение, которое всегда и везде будет готово прийти на помощь», – подчеркнул Павел Ильин.