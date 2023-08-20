Бессилие в жару говорит об опасной болезни: от нее не спасет даже отдых

Помощником в борьбе с «тепловой ленью» могут стать регулярные физические упражнения Фото: Евгения ГУСЕВА

20 августа – Всемирный день лени. И специалисты Департамента здравоохранения Москвы рассказали о том, что стоит за ленью на урбанистическом форуме в Гостином дворе.

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, лень - это защитная функция психики, которая позволяет экономно расходовать энергию. И важно понять причину возникновения лени, ведь для нее есть множество факторов. Например:

* Изменение длительности светового дня (это по осени), когда становится меньше энергии.

* Аллергия на пыльцу (весной) вызывает усталость, апатию, которые заставляют лениться.

* Есть и «тепловая лень» - она накрывает летом. Организм замедляется, чтобы не тратить много энергии в жару. «Чтобы ее побороть, нужно пить много воды и избегать высоких температур», - объяснил Тяжельников. А еще помощником в борьбе с «тепловой ленью» могут стать регулярные физические упражнения – даже простая зарядка или ходьба по вечерам улучшают кровообращение и поддерживают уровень энергии. И главное – высыпайтесь!

Но есть и более серьезные вещи. Например, выученная беспомощность, когда мучают страхи и комплексы, а желание действовать подавляется неосознанным страхом провала. Или «синдром самозванца» - когда человек боится заслуженного успеха. О таких симптомах лени рассказал главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк. И добавил, что нежелание действовать может быть также симптомом депрессии или различных невротических расстройств.

«Если причина именно в усталости, снижении жизненной энергии, то отдых, смена деятельности, новые впечатления могут помочь. Но если лень – это результат отсутствия мотивации, интереса или психологических проблем, то тут отдых вряд ли поможет», - объясняет Георгий Костюк.