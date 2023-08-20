Как выбрать удобный школьный рюкзак: названы шесть главных параметров

Правильный школьный рюкзак должен хорошо держать форму и максимально прилегать к спине
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Роскачество объяснило, как выбрать удобный рюкзак к учебному год. Важные параметры:
1. Вес без учебников.
Для младших классов - не более 700 граммов, для средних и старших классов – не более 1000 граммов.
2. Широкие и прочные лямки.
На плече ширина лямки должна быть не менее 3,5–4 см, а ниже – не меньше 2–2,5 см.
Общая длина лямки – 60–70 см.
Подкладка должна быть из вентилируемой ткани.
В идеале один из ремней должен быть с разъемом, чтобы проще надевать и снимать рюкзак.
3. Жесткая форма и хорошее прилегание.
Правильный школьный рюкзак должен хорошо держать форму и максимально прилегать к спине.
Для начальной школы выбирайте рюкзак с ортопедической спинкой.
4. Вместимость: как минимум два отделения.
Основное – для книг и тетрадей, меньшего размера – для канцелярских товаров.
5. Размеры.
- Я как мама и врач-педиатр рекомендую учитывать рост ребенка, - говорит депутат, эксперт по детским товарам Роскачесва Татьяна Буцкая. - Не покупайте ранец «на вырост». Он не будет соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. Идеальный по размеру ранец не должен быть шире плеч и ниже талии ребенка. Если есть возможность, не экономьте на школьном ранце. Вылечить искривление позвоночника стоит дороже!
Параметры рюкзака для ученика начальных классов:
- высота задней стенки: 30–36 см;
- высота передней стенки: 22–26 см;
- ширина: 6–10 см.
6. Безопасность: должны быть светоотражающие элементы.
Ну и ткань должна быть водоотталкивающая, хорошо чиститься.