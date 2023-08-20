Как выбрать удобный школьный рюкзак: названы шесть главных параметров

Правильный школьный рюкзак должен хорошо держать форму и максимально прилегать к спине Фото: Shutterstock

Роскачество объяснило, как выбрать удобный рюкзак к учебному год. Важные параметры:

1. Вес без учебников.

Для младших классов - не более 700 граммов, для средних и старших классов – не более 1000 граммов.

2. Широкие и прочные лямки.

На плече ширина лямки должна быть не менее 3,5–4 см, а ниже – не меньше 2–2,5 см.

Общая длина лямки – 60–70 см.

Подкладка должна быть из вентилируемой ткани.

В идеале один из ремней должен быть с разъемом, чтобы проще надевать и снимать рюкзак.

3. Жесткая форма и хорошее прилегание.

Правильный школьный рюкзак должен хорошо держать форму и максимально прилегать к спине.

Для начальной школы выбирайте рюкзак с ортопедической спинкой.

4. Вместимость: как минимум два отделения.

Основное – для книг и тетрадей, меньшего размера – для канцелярских товаров.

5. Размеры.

- Я как мама и врач-педиатр рекомендую учитывать рост ребенка, - говорит депутат, эксперт по детским товарам Роскачесва Татьяна Буцкая. - Не покупайте ранец «на вырост». Он не будет соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. Идеальный по размеру ранец не должен быть шире плеч и ниже талии ребенка. Если есть возможность, не экономьте на школьном ранце. Вылечить искривление позвоночника стоит дороже!

Параметры рюкзака для ученика начальных классов:

- высота задней стенки: 30–36 см;

- высота передней стенки: 22–26 см;

- ширина: 6–10 см.

6. Безопасность: должны быть светоотражающие элементы.

Ну и ткань должна быть водоотталкивающая, хорошо чиститься.