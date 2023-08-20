Есть ли у Кеннеди-младшего шансы стать президентом США: политик выступает против Байдена и помощи Украине

У Роберта Кеннеди-младшего нет политической репутации Фото: REUTERS

…- Алло, Виталий Алексеевич, сейчас слышу вас просто отлично. А до этого - ну, никак!

- А я вышел из дома на крыльцо.

- Крыльцо у вас парадное?

- Одно единственное. Какое есть, такое и есть. И вот я на нем сижу.

- Еще один потенциальный кандидат в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, назвал поставки украинским войскам американских истребителей F-16 угрозой не только для Украины, но так же для всего человечества. Как у него вообще рейтинг, насколько весомы его заявления в Штатах, в мире?

- Мне кажется, Александр, что эти заявления надо воспринимать вместе с общим рейтингом, с отношением американцев в целом к конфликту на Украине. Которая ведется американским оружием.

- Американцы относятся к ней плохо?

- Да, плохо. Не только как к конфликту, а как к способу, с помощью которого транжирятся деньги. Граждане США считают, что их налоги идут неизвестно на что.

Тем более, что в Америке все чаще поднимается вопрос о том, что эти деньги уходят Бог знает куда, оружие попадает на черный рынок. И им торгуют не в тех странах, куда его посылают.

И, вообще, плохая каша, заваренная Байденом, вылезет боком. Роберт Кеннеди-младший настаивает на том же. И это у американцев находит свой отклик.

Но пока затюканный и загнанный в угол Трамп имеет самый высокий рейтинг, и он идет впереди.

- Но ему «шьют дело». И - не одно!

- Если его посадят… Честно говоря, я не помню случая, чтобы в Америке избирали президентом политика, который сидит в «тюряге». Посмотрим.

- И все же какие шансы у Кеннеди включиться в президентскую гонку и тем самым дать фору остальным?

- Что касается Роберта Кеннеди-младшего, у него замечательная фамилия.

Кроме того, он - племянник Роберт Кеннеди, которого убили, когда был кандидатом - самым надежным - в президенты. После своего убитого брата Джона…

Но, понимаете, Кеннеди-племянника нет политической репутации. У него лишь репутация эколога, хорошего человека, честного и доброго. Но этого мало.

Если Байден по уши замазан во всякой коммерции, в грязи, то Роберт Кеннеди-младший – честнее.

Но если бы только по этим критериям американцы выбирали бы себе президентом…

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

- А что же ещё?

- У них главный критерий такой - им лучше будет с этим человеком или хуже? Перспектива, которая появится, станет выше или ниже?

Во всех предварительных предвыборных скандалах обычно определяется, чего американцы боятся больше всего. И кандидаты в президенты настаивают на том, что, если победит тот, другой, то они получат все то, чего как раз боятся.

Сейчас Роберт Кеннеди-младший говорит, что, если победит Байден, то деньги опять будут улетать неизвестно куда, а американские налоги - растрачиваться бесследно. Посмотрим. Так или иначе, это серьезно.

Но пока он еще не стал кандидатом и пока Байден подавляет Трампа и хочет подавить всех претендентов, которые могли бы ему помешать. Посмотрим, что у него получится.

Это все - не борьба за справедливость, а - за Белый дом.

Я думаю, что Роберт Кеннеди-младший пока не готов к тому, чтобы стать национальным лидером.

По крайней мере, американцы к Байдену уже привыкли. Старый, малоподвижный, не очень умный. Но, так или иначе, они его видят и, по крайней мере, при нем все время рассчитывают на то, что будет не хуже.

А денег, конечно, жалко. Поэтому одновременно идут разговоры о том, что нет, из этой войны надо вылезать.

- Но вернёмся к F - 16…

- Но вот что касается самолетов – это, действительно, очень серьезный вопрос. Потому что речь идет не только об F-16, а о том, что Швеция уже предлагает дать свои истребители, свои конструкции. Что Франция может дать свои.

Дело в том, что истребитель же за хвост держать не будешь. Они, конечно, будут залетать в Россию и конфликт растянется на территории, которые до сих пор не были еще вовлечены.

- А Россия им позволит залететь? То же самое говорили о немецких танках Leopard.

- Вот. И Россия всячески пробует этому противостоять. (Речь об F-16. - А.Г.) Американцы противостоят только по уровню – это дешево или не очень дешево им обойдется.

Настолько мощный пропагандистский визг идет вокруг украинских событий, что он затмевает собой все остальное.

Но все-таки стоимость тоже значение имеет.

Если сейчас Роберт Кеннеди-младший выдвинет какую-нибудь такую решительную идею, которая позволит смахнуть со стола этой большой игры все проблемы и выставить его как главного лидера в предвыборной гонке, - он получит все шансы, что занять Белый дом. Потому что за Байденом, скорее, тянется инерция, чем репутация президента на следующие четыре года. Посмотрим.

- Да. Тем более, еще год целый до выборов.

- До 5 ноября еще есть время, так что будем надеяться.

Многое ещё зависит от того, какие там советники будут у Роберта Кеннеди. Ведь на самом деле ни один кандидат в президенты сам «не соображает», у него обычно есть хорошая команда, которая думает вместо него.

Если у «нового Кеннеди» такая команда уже подобралась, давайте будем надеяться, что, может, он сдвинет Байдена подальше?

- Спасибо.