«Цены на продукты могут вырасти на 10-20%»: что подорожает в России в первую очередь

Подорожают прежде всего импортные продукты. Фото: Артем КИЛЬКИН

После таких заявлений и кусок в горло не лезет. «Цены на продукты скоро вырастут на 10-20 процентов!» - напугали народ в общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Именно такой прогноз дал в своем свежем интервью глава комитета по экономике московского отделения «Опоры» Алексей Каневский.

Неужто и правда подорожают? И почему это может случиться? Разобраться вопросах KP.RU помог директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

- Ну, 20% - это верхний потолок, - «успокоил» нас экономист. - А так, действительно, рост цен ожидается. Потому что доллар был по 75-85 рублей, сейчас около 95. Соответственно, дорожает весь импорт, в том числе комплектующие для производства продовольствия. В этих условиях производители будут перекладывать свои растущие издержки на потребителя. И за счет этого у нас будет рост цен.

Но подорожает не все. Например, зампредседателя рыбного союза Сергей Гудков сообщил, что у нас в этом году богатейший вылов лососевых. И скоро красная рыба и икра могут подешеветь процентов на 35-40.

Но и это еще не все.

- У нас ожидается почти рекордный сбор зерновых. И серьезного роста цен на гречиху и хлеб, скорее всего, не будет, - уверен Алексей Зубец.

- А какие товары - не только продукты - могут подорожать в первую очередь?

- Прежде всего те, где самая большая доля импорта. Это автомобили, бытовая техника, одежда и т. д. И цены на них уже растут. Например, по данным Росстата, автомобили за последнее время подорожали на 12%.

- Но хотя бы по одежде у нас, вроде как, импортозамещение идет успешно…

- Импортозамещение хорошо идет в производстве военной техники. А в части шмоток - действительно, внутреннее производство растет. Но пройдет еще много лет, прежде чем мы сможем удовлетворить спрос населения на товары повседневного спроса.