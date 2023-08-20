Победительница «Новых пацанок» о погибшей Юлии Платок: «Юля советовала ничего не бояться»

Юлия Михайлова случайно выпала с 22 этажа высотки на улице Чкалова в Рязани. Фото: Кадр видео

Причина смерти 25-летней Юлии уточняется. По одной из версий, Платок случайно выпала с 22 этажа высотки на улице Чкалова в Рязани. Девушка не скрывала, что любила экстрим и часто выкладывала снимки, на которых она сидит или лежит на перилах, даже не придерживаясь руками. Родственники девушки подтвердили, что она умерла.

Поздним вечером 19 августа соседи сначала услышали хлопок, а затем увидели тело девушки, лежащее на земле. Платок, настоящая фамилия которой Михайлова, скончалась до приезда «скорой».

На шоу «Новые пацанки» Юля запомнилась, как яркая и сильная участница. Из-за психологической травмы она все время носила на голове платок, потому и получила такое прозвище. Платок была одной из главных претенденток на победу, и, действительно, вызывала симпатию у публики. Но под конец проекта во время проверки на детекторе лжи выяснилось, что Михайлова все придумала — и психологические проблемы, и тяжелое прошлое…

Кира Медведева. Фото: vk.com/kiruyshamedvedeva

Победительница 7-го сезона шоу «Новые пацанки» Кира Медведева рассказала KP.RU, что до детектора Юля казалась ей искренним человеком:

«Она, правда, хотела исправить свои ошибки, но мы не можем узнать какие именно. Вторую часть проекта мы на постоянной основе после отбоя встречались в туалете и общались вдвоем. Мне она казалось абсолютно другой, мы обсуждали испытания и прошлую жизнь.

Юля объяснила мне, как смотреть на свою проблему. Она советовала: «Представь, что ты стоишь и перед тобой твоя проблема. А теперь ты встала на кирпич, проблема изменилась?» Я отвечала, что да. И вот смысл в том, что так и в жизни — нужно отойти в сторону и посмотреть на проблему с другой стороны. Также я очень стеснялась рассказать на всю страну, что училась в коррекционной школе. Я посоветовалась с ней, и она сказала, что не надо бояться, нужно рассказать, и меня все поддержат».

После шоу Юля Платок, как и многие другие участницы, переживала не лучшие времена. Не всем девушкам после съемок легко удавалось вернуться в прежнюю жизнь. Говорили, что Юля подверглась травле в соцсетях.

В июле Михайлова делилась в своем ТГ-канале, что недавно пережила крайне тяжелый период в жизни, но смогла из него выйти и планирует начать новую жизнь в большом городе. Вероятно, она имела в виду Рязань, куда недавно переехала из небольшого городка в Калужской области.