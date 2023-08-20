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Политика20 августа 2023 17:10

"От их тепла становится проще": Как военкор кормит донецких котов, а они помогают ему во время обстрелов

Военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин в очередной командировке в Донецк завел себе неожиданных сожителей. Или они его завели…
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Кошка пришла из дикого сада, заросшего южной травой по грудь.

Кошка пришла из дикого сада, заросшего южной травой по грудь.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

ЖИВАЯ ДУША ЗАВЕЛАСЬ

В первый же день жизни в Донецке у меня завелась кошка. Сама пришла из дикого сада, заросшего южной травой по грудь. Худая как велосипед, легендарной породы «русская коммунальная». Судя по отвисшим сосцам, где-то в травяных дебрях у кошки были котята. Они и выпили ее буквально до дна – гладить нечего, шерсть какая-то тусклая, свалявшаяся, взгляд голодный и затравленный. Не жирные сейчас помойки в Донецке, с московскими не сравнить.

За три дня я поставил кису на ноги с помощью сливок и енакиевских охотничьих колбасок. Когда я выдал кошке шкуру от бекона с мясом в палец толщиной, она пришла в необычайное возбуждение и убежала с подарком в зубах, выкрикивая радостно «Мя!», «Мя!».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я оценил ее врожденную деликатность. Тем более, что на руки ее никогда и никто не брал. Я попробовал – она посмотрела на меня с изумлением: мол, тебе, конечно, можно все, но зачем ЭТО?

В дом киса сама не ломилась. Поест, отнесет котятам, вернется поблагодарить – полежать возле ног, чтобы я не забывал, что она – моя кошка. Очень как-то по-женски. Всегда меня провожала, смотрела, как я сажусь в машину. И всегда встречала. Мало кто знает, как бывает погано на душе в таких командировках. Особенно, если днем протрясло, а вечером и словом не с кем перемолвиться. А тут – живая душа завелась, рада тебе.

Мама-кошка, Черныш и Матроскин.

Мама-кошка, Черныш и Матроскин.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

СНАЧАЛА ПОКРЫШКА, ПОТОМ САМИ

Я описал этот трогательный сюжетец в соц. сетях: мол, среди этого хаоса смерти хоть кто-то обрел спокойствие и какую-то уверенность в будущем. Впрочем, я сразу получил десяток фарисейских писем-отповедей. Например: «Там люди миллионами гибнут, а он кошечек кормит. Не стыдно?». Я ответил, мол, «одна из составных частей морали – милосердное отношение к несъедобным домашним животным». Были еще любопытные сообщения, я зачитывал их кисе вслух: «Что вы творите! Сливки для кошки – белая смерть, а колбаски …». Колбаски были еще хуже, хотя, казалось бы – куда? Киса эти пассажи комментировала матом на кошачьем, я лишь разобрал донецкое, неповторимое «Шо?!».

Полностью доверившись мне, она несколько раз звала меня посмотреть на своих котят, но я не пошел. Хозяин домика несколько раз предупредил меня: «Даже не думай в сад ходить, нечего там делать». Но ничего не объяснил, возможно, опасался, что я передумаю снимать этот дом. Я потом уже догадался, сам. Район с прошлой осени закидывали минами-лепестками и почти со стопроцентной вероятностью в садовой траве что-то лежит. Кроме котят. Спросил соседей. Говорят:

- Да, собирали «лепестки», по крышам, сарайкам. На огород, знаешь, как ходили? Сначала автомобильную покрышку бросали, потом шагали.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я ИХ КОРМЛЮ, ОНИ - МЕНЯ

Две недели реабилитации мамы-кошки дали свои плоды, и в одно прекрасное утро она пришла вместе с котятами – Чернышом и Матроскиным. Потом, прослышав про невиданный аттракцион гастрономической щедрости, заявился и сам «отец-подлец», экстерьерный красавец с повадками шулера и опытного сутенера. Мне сразу не понравилось, как он по-хозяйски шуганул котят от миски с молоком и оскалился на маму. Сердце упало, я взял швабру в руки. Гнали мы его вниз по улице, всей командой. Он еще шуршал пару дней в палисаднике, обиженно мявкал во тьме из кустов, а потом исчез.

Теперь каждое утро у меня начинается одинаково, даже если я встал в пять утра. Через окно кухни за мной внимательно наблюдают, ловя каждое движение, три пары круглых глаз. Коты знают, что сначала я наливаю молоко в кофе, потом – им. Вчера мне принесли к завтраку задавленную крысу, чтобы я тоже перекусил, чем Бог послал. Чтобы я понимал, что они не нахлебники-дармоеды, а домашние животные со своими задачами и обязанностями.

Кошки прекрасно чувствуют, когда обстрелы безопасны, и не беспокоятся.

Кошки прекрасно чувствуют, когда обстрелы безопасны, и не беспокоятся.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Внезапно нашлась еще одна полезная функция у моих котов – звукометрическая: они совершенно спокойно себя ведут, когда обстреливают дальние районы Донецка и начинают жаться к стенам, если рядом кладут кассеты. А кладут их теперь каждый день, иногда я даже сижу в простенке дома в каске, накинув бронежилет, а коты залезают ко мне под колени и там возятся беспокойно. Я чувствую их тепло и мне становится проще.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Рано или поздно я уеду домой, к своим бесхвостым котятам, и буду думать, как там живут те, кого я приручил и оставил? Но, я вернусь, конечно, им нужно будет только подождать. Дождались же они меня в доме, где много лет никто не жил!

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