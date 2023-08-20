В Киеве расцветает махровый антисемитизм: Украина продолжает угрожать Израилю

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните, несколько дней назад из Украины просочились слухи, что Киев намерен дать по рукам Израилю – исключить эту страну из формата "Рамштайн", в котором министры обороны стран НАТО собираются для обсуждения военной помощи Украине, а также ввести визовый режим, чтобы не пустить паломников на еврейский Новый год на могилу цадика Нахмана в Умани. И назывались три причины для действий Украины в отношении Израиля: правительство страны прикрыло финансирование бесплатных медицинских страховок для украинских беженцев, примерно каждого десятого украинца разворачивают пограничники, отказывая во въезде в страну, и Израиль до сих пор не поставляет вооружения Киеву, в которых тот нуждается. Особенно, что касается систем ПВО.

Тогда еще глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба срочно связывался со своим израильским коллегой, и правительство Израиля восстановило финансирование бесплатных медицинских страховок для беженцев с Украины. Кулеба явно мог рассчитывать на титул "спасителя" для израильских паломников. Но что-то снова пошло не так.

Киев, как оказалось, по-прежнему настроен резко против Израиля. И на этот раз это уже не какие-то слухи и сплетни из высоких кабинетов и гостиных, а вполне себе официальные заявления.

- Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим соглашение о безвизовом режиме. Этот вариант на столе нашего правительства, - заявил не кто-нибудь, а посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и продолжил: - Немыслимо, что нам придется приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском безопасности и с огромными логистическими усилиями, когда, с другой стороны, израильское правительство оскорбляет наших граждан, прибывающих в Израиль.

Заявление в таком тоне - это уже на грани масштабного обострения, что после него впору прекращать дипломатические отношения и чуть ли не объявлять войну. Хотя на Украине наверняка думают иначе, поскольку там в фаворе дипломатия а-ля бывший посол Киева в Германии Мельник, для которого жутчайшие оскорбления страны пребывания всего лишь скучная рабочая рутина. Вот только в Израиле явно думают по этому поводу совершенно иначе.

Тем более, что и самому Израилю есть, что предъявить Украине. И речь не только о постоянных антиизраильских голосованиях в ООН, когда за всю историю постсоветской независимой Украины Киев ни разу не высказался в защиту еврейского государства. Дело еще и в совершенно махровом антисемитизме, который в Незалежной с каждым днем расцветает все гуще и гуще.

- Есть сильно раскрученный на всех каналах Украины полковник запаса ВСУ Свитан, не сходит с каналов. Он говорит, что это израильтяне виноваты, что Украине не дают оружия, всех с израильскими паспортами надо повыбрасывать – то есть, волонтёров, докторов, врачей. Говорит, что они все - враги. , - пожаловался бывший представитель НАТО в России, капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. - И конечно, это возбуждает не только влиятельную еврейскую общину во всём мире, но и людей, которые считают, что это неправильно, что используются "старые болезни". Это всё возбуждает, это лично на мне отражается. Потому что все мои знакомые, вся диаспора говорят: «Ты говорил нам одно, а здесь совсем другое. Больше денег не дадим». От этого страдает Украина.

- Министр иностранных дел Кулеба вчера опроверг и сказал, что это неправда. Но сегодня господин Свитан опять повторяет всё это, что надо жёстко расправляться с евреями. Вы представляете себе, если бы в Америке на каком-то канале вышел какой-то там полковник, и сказал, что у нас все проблемы из-за чернокожих, - недоумевает Табах.

Это еще Израиль не напомнил украинцам, кто расстреливал евреев в Бабьем яру, кто проводил жесточайшие в мировой истории еврейские погромы. Но если дело пойдет и дальше в эту сторону, то не стоит сомневаться, что напомнит. Это вам не "обиженная ливерная колбаса".

Вот только, что будет делать Украина со своими беженцами, которым придется вернуться на Родину, если Израиль в ответ тоже введет визовый режим, в Киеве пока явно не знают. Там разучились просчитывать действия другой стороны даже на два хода, пребывая в уверенности, что украинские наглость и хамство все перемогут. И к тому же явно забыли, что на хохляцкую наглость у евреев имеется своя хуцпа. И большой вопрос, что еще круче. Я бы поставил на хуцпу.