Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 21 августа 2023 года: Зеленского на Украине обвинили в краже денег у ВСУ, мэр Одессы "заступился" за Пушкина

Зеленского на Украине обвинили в краже денег у ВСУ Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНСКОГО ОБВИНИЛИ В КРАЖЕ ДЕНЕГ У ВСУ

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос разъяснил, что решение Владимира Зеленского укрепить оборону на Харьковском направлении направлено не на спасение украинской армии, а на отмывание денег командой президента.

- Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что Зеленский крадет деньги, — отметил экс-военный. Как считает Кривонос, Украина страдает от катастрофической коррупции в оборонной сфере, а ВСУ не снабжены необходимым для ведения боевые действий.

- Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо, - резюмировал генерал. - Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ.

На все и еще немножечко больше.

МЭР ОДЕССЫ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА ПУШКИНА

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с заявлением, что памятник Пушкину в центре города не нужно сносить. Но в любом случае этот вопрос должны решать не какие-то чиновники или понаехавшие активисты, а сами жители города.

- Пушкин – это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы, никакая власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал, - заявил Труханов. - Это частный вопрос. Я считаю, что если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основание. И он стоит. Это должна решать община.

- Мое персональное мнение, что его не нужно убирать, - ответил Труханов на уточняющий вопрос о его личном мнении. Впрочем, гибко корректировать его Труханову не привыкать. Напомним, ранее он же выступал против сноса памятника Екатерине II, но потом изменил свое мнение.

В ВОЕНКОМАТАХ УКРАИНЫ НОВЫЕ СКАНДАЛЫ С "УКЛОНИСТАМИ"

Отставка областных военкомов мало что изменила в военкоматах Незалежной. Уклонисты по-прежнему платят взятки, а сотрудники военкоматов так же, как и раньше, используют схемы, на которых их ловят.

В Тернополе на получении взятки задержан старший оператор взвода информации городского ТЦК: "Иван Вишневский требовал и получил от военнослужащего роты охраны тоже Тернопольского ТЦК 6 тысяч долларов за то, чтобы солдат продолжил службу в Тернополе и не был отправлен в зону боевых действий". Теперь Вишневскому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А в Виннице "задержан командир второго отделения роты охраны Винницкого ТЦК Юрий Кириченко. Он организовал схему по получению денег от военнообязанных за помощь в уклонении от воинской службы по мобилизации. За свои услуги Кириченко брал 2 тысячи долларов". Теперь Кириченко грозит до пяти лет лишения свободы.

А как же Зеленский? Он ведь обещал, что коррупции в военкоматах не будет.

ДЕНЬГИ НА ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАХОВСКОЙ ГЭС РАЗВОРОВАЛИ

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил в конце недели, что Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. По его словам, изначально было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы из 28-ми, а из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла.

Ранее сообщалось, что "Укргидроэнерго" планирует за ближайшие два года освоить миллиарды гривен на разработке экспериментального проекта реконструкции Каховской ГЭС. Но теперь и эти прожекты разрушились и превратились в прах. Поскольку, как сообщил Клименко, деньги на разработку проекта реконструкции были украдены.

Наверное, эти деньги просто плохо лежали.

БРИТАНСКИЙ ЖУРНАЛ: У УКРАИНЫ НЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ "ЛОБОВЫХ АТАК"

Британский журнал Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщил, что у Украины просто нет ресурсов для "лобовых атак", о которых "умоляет Запад". По словам этого источника, Украина получила всего 60 танков Leopard, хотя союзники обещали "сотни". Машин для разминирования также недостаточно.

- У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад, - признается все тот же анонимный, но явно очень высокопоставленный источник. Именно по этой причине, как он поделился с британским изданием, военное руководство Украины так долго откладывало начало контрнаступления из-за российских минных полей и отсутствия господства в воздухе.

Economist считает, что украинцы, хотевшие воевать, давно пошли добровольцами, и многие из них уже давно погибли, а теперь кадры в ВСУ набирают "в основном, среди нежелающих воевать". Отсутствие ощутимого прогресса украинского контрнаступления привело к тому, что настроение в обществе в Украине сумрачное, а критика действий Зеленского растет, сообщает издание своим читателям.

Это еще осенние дожди не начались. Тогда настроение в Незалежной станет, вообще, депрессивным.

СПИКЕР ГОССОВЕТА КРЫМА ВЫСТУПИЛ ЗА "ПРАВОСУДИЕ СУДОПЛАТОВА"

Спикер Государственного Совета республики Владимир Константинов в ответ на признание главы Службы безопасности Украины Василя Малюка в организации первого теракта на Крымском мосту заявил, что пора прекращать игры в гуманность.

- Этот дурачок пока что из кожи вон лезет, чтобы выпятить своё личное участие в теракте. Интересно, как он запоёт, когда ему придётся отвечать за содеянные им преступления? – сообщил Константинов на официальной странице "Вконтакте". - Впрочем, считаю, что всю эту растленную публику вовсе не обязательно тащить в суд — хлопотно, да и много чести. Для них должно быть иное правосудие: быстрое и неотвратимое. Правосудие Судоплатова.

Наверное, было бы неплохо, но чему отдать предпочтение, пистолету с пулями с ядом, отравленным конфетам или бомбе?

ЭКСПЕРТЫ В КИЕВЕ ВЗОРВАЛИ САМИ СЕБЯ

Украинский ресурс "Страна" узнал причины сильнейшего взрыва в субботу на Кольцевой дороге в Киеве, когда не фиксировались прилеты русской ракеты и не объявлялась воздушная тревога.

Напомним, взрыв произошел на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве, в результате погибли четыре человека.

- Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра, - рассказал журналистам источник в силовых структурах.

По его словам, эксперты начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом, в результате чего она и детонировала.

- От взрыва погибли четыре эксперта. Также поврежден фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля, - подвел источник итоги работы экспертов. И добавил, что после тушения пожара работы по ликвидации последствий взрыва были приостановлены, поскольку нагрелись другие боеприпасы, манипуляции с которыми могут привести к детонации.

У нас таких экспертов дальше их гаражей не выпускают. Но, как воскликнули классики устами своего персонажа, "пилите Шура, пилите, они золотые"!

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Посол Российской Федерации в Беларуси Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать, как нападение на Россию, и ответ последует всеми возможными средствами вооружения.

- Венгрия заключила договор с Турцией о покупке 275 миллионов кубометров турецкого газа.

- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО. Об этом он заявил на брифинге в Дании. По всей видимости, речь шла об украинском Белгороде-Днестровском, полное название которого Зеленский не смог выговорить. Но мы его и так освободим от нацистов, после Одессы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Кеворкян: Зеленский у власти пока выгоден России (подробнее)