Военная спецоперация на Украине 21 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года военнослужащие России проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года военнослужащие России проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует актуальную информацию о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2023 года.

Снайпер ВС РФ в ходе спецоперации в одном из сражений смог поразить две бронемашины ВСУ и 20 украинских военных с дистанции 1,7 км из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, которая является предшественницей новейшей винтовки "Астарта".

Между тем, пленный боец ВСУ Станислав Краевский рассказал, что боялся попасть в российский плен и не ожидал хорошего отношения к себе. По его словам, врачи в России делают все возможное для того, чтобы спасти его ногу, ранение в которую он получил в боях под Угледаром.

Украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье, 20 августа. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила о том, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ с помощью беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске.

В Белгородской области российские военные успешно ликвидировали 12 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Министерство обороны РФ также заявляло о том, что российские системы ПВО сбили несколько беспилотников.

Кроме того, 20 августа военнослужащие ВС РФ смогли пресечь деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп армии Украины в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.