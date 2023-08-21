Роспотребнадзор области сообщает о том, что специалистами управления был организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Фото: Shutterstock

В Воронежской области в Панинском муниципальном районе зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Причиной заболевания стала разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден противочумным институтом Роспотребнадзора в Ставрополе.

Ранее сообщалось о вспышке очага сибирской язвы на севере Воронежской области и о введении режима чрезвычайной ситуации ввели в Панинском районе по указу губернатора региона. Режим ЧС в основном направлен на ограничение перемещения по территории очага инфекции, на выявление и ликвидацию зараженных животных и продуктов питания и продлиться до 16 ноября.

Роспотребнадзор области сообщает о том, что специалистами управления был организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.

ЧТО ТАКОЕ СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Сибирская язва — это редкая, но опасная инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии Bacillus anthracis, образующие споры. Инфекция зарождается естественным образом в почве и обычно ее жертвами становятся дикие и домашние животные.

КАК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК

Люди заражаются сибирской язвой, когда споры бактерий попадают в организм. Споры сибирской язвы можно вдохнуть, они могут попасть с зараженной пищей или с зараженной водой, а также через порез или царапину на коже.

Человек может заболеть сибирской язвой от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения. Сибирская язва может быть очень опасна как для человека, так и для животных.

Сибирская язва не передается от человека к человеку, как простуда или грипп. Однако возможно, что кожные поражения сибирской язвой могут быть заразными при прямом контакте или при контакте с зараженным предметом.

СИМПТОМЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

Симптомы зависят от способа заражения и могут включать язвы на коже, рвоту и шок.

Сибирская язва бывает:

- кожная (приподнятые зудящие шишки на коже, переходящие быстро в язвы с черным центром; отек лимфатических узлов; иногда гриппоподобные симптомы, включая лихорадку и головную боль);

- желудочно-кишечная (тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, потеря аппетита, высокая температура, сильный кровавый понос на поздних стадиях заболевания, боль в горле и затрудненное глотание, опухшая шея);

- ингаляционная (гриппоподобные симптомы в течение нескольких часов или дней, боль в горле, легкая лихорадка, усталость и мышечные боли, дискомфорт в груди, одышка, тошнота, кашель с кровью, болезненное глотание, высокая температура, затрудненное дыхание, шок с коллапсом системы кровообращения, менингит);

- инъекционная (через инъекцию зараженным шприцем, эта форма появилась в среде людей, употребляющих запрещенные вещества; характерны покраснения, а затем чернота в области инъекции, значительный отек, шок, полиорганная недостаточность, менингит).

А ОНА ИЗЛЕЧИМА

Своевременное лечение антибиотиками может вылечить большинство вариантов сибирской язвы. Сложнее всего поддается терапии ингаляционная форма болезни, которая развивается после заражения через вдыхание спор.

ОТКУДА СИБИРСКАЯ ЯЗВА У ЖИВОТНЫХ

Животные проглатывают споры с зараженной почвы, вместе с растениями или с водой. Из домашних животных чаще всего это могут быть коровы, козы, овцы, из диких – олени. Если в каком-то из районов вспышки сибирской язвы были, то тут избежать заболевания может помочь вакцинация. При контакте со спорами – профилактический курс антибиотиков по назначению и под контролем врача.

ПРОФИЛАКТИКА ОТ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

Не контактировать с зараженными животными, не употреблять их в пищу, если животное заболело и умерло. Не употреблять в пищу продукты из зараженного района. Помогает раннее выявление очагов инфекции, карантин зараженных помещений, уничтожение больных животных, проведение соответствующих санитарных мероприятий на всех возможных путях появления очагов для распространения бактерий.