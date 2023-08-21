Школьники стали меньше выбрасывать еду: объем не съедаемой детьми пищи сократился с 50 до 6%

В новом учебном году школьники 1-4-х классов во всех регионах страны будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В общей сложности это около 7,7 млн. детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В новом учебном году школьники 1-4-х классов во всех регионах страны будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В общей сложности это около 7,7 млн. детей.

Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Все регионы будут получать федеральное финансирование на организацию бесплатного питания. При этом Мишустин призвал привлекать к контролю за качеством питания для школьников родителей и учитывать их мнение.

- Еда должна быть здоровой, качественной, вкусной, - отметил премьер.

Вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась о работе оперативного штаба по вопросам организации бесплатного горячего питания школьников. По ее словам, в 68 регионах за счет федеральной казны были отремонтированы 1622 пищеблока.

Все они теперь соответствуют санитарным нормам. В 2020–2022 годах на софинансирование организации обеспечения горячим питанием школьников регионам было выделено более 139 млрд. рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено еще 67 млрд. рублей.

С этого года субсидии получат 88 регионов страны, включая новые регионы и город Байконур. На организацию бесплатного горячего питания начальной школы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в этом году будет дополнительно выделено около 1,4 млрд рублей.

Как рассказала Голикова, за последние 3 года в семь раз сократилось число школ с нарушениями качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов, в раза уменьшилось количество нарушений требований к сбалансированности питания, соблюдению принципов здорового питания. Школьники стали гораздо меньше выбрасывать еду. Так, объем не съедаемой детьми пищи сократился с 50 до 6%.

Голикова напомнила, что все вопросы об организации питания родители могут задать на едином портале госуслуг.