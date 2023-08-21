Военная делегация Ирана прибыла с визитом в Москву

В Минобороны России сообщили о прибытии в Москву военной делегации вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари.

В Минобороны России сообщили о прибытии в Москву военной делегации вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари.

Минобороны России на встрече представил главком Сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков.

«Иран рассматривается Россией, как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке – это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства» – подчеркнул в ходе двусторонних переговоров Олег Салюков.

Он также уточнил, что в ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях.

Отметим, что визит делегации прошел после международного военно-технического форума «Армия-2023», где представители военно-промышленного комплекса Ирана разместили свою отдельную национальную экспозицию.