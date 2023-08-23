Моя семья - мое богатство: Какие меры поддержки получают семьи с детьми в России

Фото: Shutterstock

Сегодня в России проживает более 2,1 млн многодетных семей. Из них примерно 2,5 тысячи пар воспитывают 10 и более детей. Количество многодетных семей за последние 8 лет выросло на треть. Результаты впечатляющие! Ведь с каждым новым ребенком у нас появляются новые возможности. Во многом семьи с детьми поддерживает национальный проект «Демография». Это материнский капитал, различные выплаты на детей, «Семейная ипотека», современные ясли и другие льготы.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Это самая масштабная мера нацпроекта «Демография». За время реализации программы более 13 млн семей получили сертификаты, и 10,6 млн из них уже воспользовались средствами. Если раньше мамы получали маткапитал на второго или последующих детей, то с 2020 года он был расширен и на первенцев. При этом материнский капитал оформляется проактивно - после регистрации ребенка в ЗАГСе цифровой сертификат появляется в личном кабинете мамы на «Госуслугах». Там же можно выбрать, на что направить средства, и посмотреть актуальный остаток. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, социальную адаптацию деток с ограниченными возможностями или формирование накопительной части пенсии родителей. Также с этого года семьи могут получать ежемесячные выплаты из маткапитала на любого ребенка до 3 лет, даже на первенца. Размер выплат может быть от 10,8 до 42 тысяч рублей в зависимости от региона. Их можно оформить, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека.

Екатерина Суханова, многодетная мама из деревни Юрьево (Московская область):

«Я получила маткапитал на второго ребенка, и мы на эти средства обучили старшего сына в колледже МЧС. Парень получил отличную профессию, по которой сейчас и работает. Сумма приличная для Москвы и области, а по региональным меркам - на эти деньги можно и квартиру в ипотеку взять. Еще в связи с рождением третьего сына мы планируем получить 450 тысяч на погашение ипотеки».

Юлия Онищенко, многодетная мама из Хабаровска (Хабаровский край):

«У меня трое детей, у них я учусь смотреть на мир иначе и радоваться мелочам. Иногда бывает тяжело. И вот тут господдержка, конечно, подспорье таким семьям, как наша. На третьего ребенка дали маткапитал, который пошел на оплату образования старшему. Еще у нас есть возможность ходить во многие места со скидкой или бесплатно по книжке многодетного родителя, а также есть бесплатный проезд в транспорте».

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА

Этой программой воспользовались уже более 500 тысяч семей. За пять лет ее существования действие программы во многом способствовало рождению более 600 тысяч детей. Она помогает купить жилье по ставке до 6%, в дальневосточных регионах - до 5%. А в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. По условиям можно купить квартиру или жилой дом с земельным участком (первичный рынок) у застройщика, построить жилой дом или купить землю под его строительство. Обязательное требование: строить дом нужно только по договору подряда. Также можно рефинансировать ранее оформленную ипотеку. Кстати, с этого года «Семейная ипотека» теперь доступна родителям двух и более детей младше 18 лет.

Кому подходит:

• первый ребенок или последующие дети родились с 1.01.2018 по 31.12.2023;

• есть двое и более несовершеннолетних детей;

• есть ребенок с ограниченными возможностями;

• есть усыновленные дети, рожденные с 1.01.2018 по 31.12.2023.

Эксперты отмечают, что «Семейная ипотека» стала самой популярной программой льготного кредитования. В наши дни каждый пятый жилищный кредит выдается по этой программе. Ей и воспользовалась многодетная семья Фирсовых из Калуги - они смогли купить трехкомнатную квартиру. На первоначальный взнос направили материнский капитал. Все их четверо ребятишек теперь очень довольны новым семейным гнездом.

Мария Фирсова, многодетная мама из Калуги (Калужская область):

«Благодаря поддержке государства мы сейчас живем в квартире с хорошим метражом в центре города. И моя цель доказать всем - чем больше детей, тем легче живешь. Поверьте, с четырьмя детьми легче, чем с одним. С первенцем родители всегда напряжены - надо вовремя покормить, покупать. И только с годами опыт дает возможность расслабиться».

Также многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года, могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Подать заявку на получение выплаты можно онлайн через портал «Госуслуги» или в офисе банка, где оформлена ипотека.

ПОМОЩЬ МАМЕ

Дети - будущее не только конкретно взятой семьи, они - будущее России. И чтобы малыш рос счастливым, ему нужна счастливая мама. Поэтому государство создает лучшие условия не только для детей, но и для родителей. С 2019 года в стране открылось более 1640 современных детских садов с ясельными группами для деток младше 3 лет (для них создано 238 тысяч мест). Уже сейчас доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев практически достигла 100%.

А мамы в декрете или воспитывающие дошкольников могут пройти бесплатное переобучение или повышение квалификации, чтобы реализовать себя в профессии или открыть собственное дело. Подать заявку на бесплатную программу обучения можно онлайн на портале «Работа России». После профориентации в центре занятости специалисты помогут подобрать наиболее подходящую профессию. Сейчас для обучения доступны программы по 15 тысячам специальностей. В этом году пройти переобучение смогут не менее 138 тысяч человек.

КСТАТИ

Благодаря инициативе «Социальное казначейство», чтобы знать, какие пособия и льготы вам положены, можно включить уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуги».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

80% россиян считают, что дети — это способ оставить наследие и передать семейные черты. Такие результаты показало исследование АНО «Национальные приоритеты» и НАФИ. Также по данным опроса, более трети (39%) россиян считают многодетных более счастливыми, чем другие семьи.