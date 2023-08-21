Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

«Подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Улучшили мы это положение за счет очередных огромных потерь со стороны ВСУ. В своих многочисленных «мясных штурмах» украинские подразделения 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад потеряли 160 военнослужащих, полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и М109 «Paladin», польские самоходки «Krab», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Конашенков также сообщил о потерях ВСУ на других участках линии боевого соприкосновения: на Запорожском направлении свыше 80 украинских военнослужащих, на Донецком до 225, на Южно-Донецком до 110, на Красно-Лиманском до 75, на Херсонском до 45.

Кроме этих 695 наемников, киевский режим лишился за сутки склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, британской гаубицы FH-70 и самоходки AS-90 «Braveheart», двух американских орудий M119 и артиллерийской системы М777, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 50 (США).

Говорят, что в это буйное разнообразие способов уничтожения своих земляков Зеленский планирует разбавить старенькими самолетами НАТО F-16. Похоже, что в них и сгинет «последний украинец», которого еще не поймали на улицах Кривого Рога.

Также за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено комплексное поражение живой силе и военной технике противника в 167 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили в небе Донбасса самолет Су-25 воздушных сил Украины, перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS и 36 беспилотников ВСУ.

Еще два беспилотника самолетного типа были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы Минобороны России в Рузском и Истринском районах Московской области. Своих целей вражеские дроны не достигли.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал о механике-водителе танковой роты танкового полка группировки ефрейторе Денисе Семенове, который в составе экипажа танка проявляет мужество и героизм при отражении атак ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления.

Так, в ходе одного из боев нашим танкистам, несмотря на огневое воздействие артиллерии украинских войск, удалось за короткое время выявить и прямой наводкой уничтожить несколько боевых бронированных машин иностранного производства.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

462 - самолета.

246 - вертолетов.

5913 - беспилотных летательных аппаратов.

431 - зенитный ракетный комплекс.

11426 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5969 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12357 - единиц специальной военной автомобильной техники.