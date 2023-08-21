Либеральные СМИ в ужасе: в Германии рвутся к власти «пророссийские силы»

Согласно последним социологическим опросам, за партию «Альтернатива для Германии» готовы проголосовать 20% немцев. Фото: REUTERS

У исследователей нынешнего Запада есть избитый приём: сравнить современные США и ЕС — с советским коммунизмом. Конечно, времён не Великой Отечественной и Сталина — а первых большевиков, Троцкого, Белы Куна, Розы Землячки и других прекрасных людей. Они обращались друг к другу гендерно-нейтральным словом «товарищ», стирали государственные границы в «пожаре мировой революции», боролись с «проклятым русским империализмом».

И действительно, нынешние лидеры Запада — Байден, Шольц, Макрон, Трюдо… — действуют в чём-то похоже. Ну, с поправкой на эпоху. Внедряют «права трансгендеров». Называют себя «свободным миром», агрессивно насаждая эту самую «свободу» везде, куда могут дотянуться (буквально, «на Украине мы защищаем американскую демократию») — а ведь точно так же и российские революционеры 106 лет назад шли под лозунгами: «За свободу, долой самодержавие».

Ещё они требовали «отнять и поделить» («отдать богатства буржуев-угнетателей бывшим крепостным») — и точно так же власти самого либерального и демократического штата США, Калифорнии, сегодня хотят раздать потомкам рабов-афроамериканцев «компенсации за рабство». В размере $360 тысяч на человека, или $640 млрд на всех калифорнийцев соответствующего расового и социального происхождения. Кто оплатит столь щедрый банкет, нам, естественно, не сообщают — но уж точно не финансовая олигархия Уолл-стрит или Кремниевой долины, а, скорее всего, обычный средний класс, у которого отнять накопления проще всего.

При этом, конечно, у всех носителей либеральной идеологии — от Троцкого до Байдена — есть ужасный враг. «Недобитая белогвардейщина», «гидра империализма», «белые расисты», «имперское мышление» — сто лет прошло, а политическая терминология почти та же самая. Правда, ранние большевики в 1917 году не знали термин «фашизм», каким демократы клеймят своих оппонентов сейчас.

Но этот самый «фашизм» (в их понимании) имеет мало общего с реальными политическими практиками Германии Гитлера или Италии Муссолини. Потому что тогда пришлось бы объявить «главным фашистом»… главную союзницу Запада — Украину. Репрессии по этническому принципу против целой социальной группы (русских на Украине) — есть, террористическая диктатура — есть, милитаризация общества — есть, факельные шествия (в исполнении бандеровцев) — есть… Но ведь это другое; Украина просто первой реализовала то, чему демократы сами мечтали бы подвергнуть собственных оппонентов.

Теперь — об этих самых оппонентах, коих столь рьяно клеймят «фашистами». В каждой стране Запада есть политические силы, отличающиеся от «коллективного Байдена» так же, как, допустим, Столыпин отличался от Троцкого. В Америке это — Трамп и поддерживающая его часть республиканцев. В Британии — лидер «Партии Брексита» Найджел Фарадж. Во Франции — глава «Национального объединения» Марин Ле Пен. В Венгрии — премьер Виктор Орбан. И так далее… Их называют «националистами» — но, учитывая их сплочённость по ключевым вопросам не зависимо от страны пребывания, уместно говорить о целом наднациональном клане. Просто с другой идеологией, но не похожей на весь этот «левый глобализм» Сороса, Байдена или Обамы…

Марин Ле Пен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столь развёрнутое объяснение нужно для понимания специфического смысла, который западные СМИ вкладывают во вроде бы привычные нам термины. Например, 20 августа 2023 года влиятельное издание Politico выпустило статью с кричащим заголовком: «Весна европейских фашистов».

Как вы теперь понимаете, это не про каких-то «фанатов Гитлера» из неонацистских кружков — а про вполне системные политические силы наподобие уже упомянутых мною. Нечто общее «с Алоизычем» у них действительно есть — как и Германия 1930-х, они апеллирует к национальным ценностям, и упрёки в «ксенофобии» в их адрес отчасти справедливы. Но точно так же можно уравнять и непримиримых врагов, Троцкого и Сталина, поскольку оба цитировали одного и того же Маркса.

На самом же деле Гитлер и гитлеровцы выступали за вооружённую экспансию и «расширение немецкого жизненного пространства». А эти — наоборот, хотят отстраниться от мира, вариться в собственном соку, чтобы внешние угрозы, наподобие волн миграции или пандемий, разбивались об их закрытые границы. И главное — если реальные фашисты воевали с христианством («национал-социализм и христианские идеи несовместимы», — говорил «наци №2» Мартин Борман), то трамписты, наоборот, апеллируют к Библии и христианским ценностям, закономерно ненавидя либералов за «ЛГБТ-шапито».

Поэтому, в противовес доминирующим «левым глобалистам», я называю подобных людей — «правыми антиглобалистами».

И самый яркий пример таких политиков, кому в основном и посвящена статья издания Politico, — это партия «Альтернатива для Германии». Согласно последним социологическим опросам, за АдГ готовы проголосовать 20% немцев (два года назад на выборах в Бундестаг результат был вдвое ниже).

Вопреки собственному неприятию «правых антиглобалистов», западные журналисты верно указывают причины популярности оных. Во-первых, экономические трудности ФРГ из-за антироссийских санкций и отказа от нефти и газа с «1/7 части суши». Во-вторых — рост нелегальной миграции и преступности (хотя, казалось бы, куда уж ещё). «Лица миграционного происхождения составляют 16% населения ФРГ и ответственны за треть преступлений», — пишет Politico. И в третьих, слабое правительство канцлера Олафа Шольца — рыхлая коалиция из трёх разнородных партий — не в силах принять волевые решения ни по одному из насущных вопросов. За исключением, конечно, поддержки Украины.

Да, даже с нынешними 20% поддержки АдГ не сможет сформировать правительство, и ни одна другая партия — как много раз заявлялось — не пойдёт в коалицию с «этими фашистами». Однако и Виктор Орбан в соседней Венгрии тоже далеко не сразу пришёл к власти и успел много лет побыть в оппозиции.

Свой «Орбан» («Трамп», «Берлускони» — в общем, яркий лидер) у немецких «правых антиглобалистов» есть. Это Бьёрн Хёке, глава АдГ по земле Тюрингия, имеющий федеральные амбиции… а также ораторский дар и талант партийного организатора.

Так что вероятное поражение Запада в Украинском кризисе может сопровождаться реваншем и всей этой «правой оппозиции».

И тут у нас есть опасность обмануться и увидеть в них новых лучших друзей — ведь, действительно, на фоне «международных демократов» с их трансгендерным безумием и разрушением целых государств, от Югославии до Сирии, — «коллективный Трамп» выглядит почти даже симпатично. Да и к России он относится, по крайней мере, на словах, лучше, чем «коллективный Байден».

Поэтому важно понимать: у них — свои (национальные) интересы, которые в чём-то пересекаются с нашими, а в чём-то нет. Там, где мы можем сотрудничать — это делать, конечно, надо; но и самозабвенно бросаться в объятия такому вроде бы «дружественному Западу», как произошло на недоброй памяти рубеже 1980/90-х годов, тоже не стОит.

В любом случае, нынешнее мировое противостояние ведётся одновременно на многих шахматных досках, и рост рейтингов «правых антиглобалистов» в Европе — ещё один показатель того, что Россия выигрывает в Украинском кризисе, который развязали наши общие враги — «левые глобалисты».