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Футурологи пугают: скоро искусственный интеллект (ИИ), поумнев до крайности, захватит власть и поработит человечество. Однако, исследования ученых из Университета Восточной Англии (University of East Anglia) заставляют в этом усомниться.

Доктор Фабио Мотоки (Dr Fabio Motoki) с коллегами пришли к выводу, что одна из самых распространенных и популярных нейросетей ChatGPT придерживается левых взглядов. То есть, даже если она возьмет на себя руководящую роль, то не будет никого угнетать – скорее начнет разрушать капитализм и строить общество социальной справедливости – коммунизм. Как и хотели Маркс, Энгельс, Ленин и Хрущев. И наконец-то сбудется, казалось бы, фантастическая мечта большевиков о мировой революции.

В ходе исследования ChatGPT 100 с лишним раз участвовала в одном и том же опросе – оценивала более 60 утверждений, касающихся тех или иных политических вопросов. Сначала нейросеть «делала вид»: что она представляет какую-нибудь партию – от крайне левых до ультраправых. А потом ученые «поросли» ИИ быть нейтральным.

Результаты сравнили и оказалось: те оценки, которые ChatGPT выдавала за нейтральные, во многом совпадали с левыми.

Иными словами: свобода, равенство, братство! ИИ против эксплуатации, расового и гендерного превосходства.

Ученых-буржуев совсем не радует то, что ИИ политически окрасился. И даже не потому, что он симпатизирует левым.

- Не было бы ничего хорошего, если бы ChatGPT разделяла взгляды правых политиков, - отмечает Мотоки, - ИИ способен влиять на общественность в той же мере, что и интернет, и СМИ, и социальные сети. Значит, его «деятельность» может оказать существенное влияние: как на мнение избирателей, так и вообще на политические процессы.

Кстати, у ChatGPT более 100 миллионов пользователей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ИИ остановил старение фотомодели

Знакомьтесь: Джина Стюарт (Gina Stewart) – фотомодель журнала Плейбой (Playboy model) из Австралии. Благодаря ИИ она обрела вечную молодость. По крайне мере внешне – ей теперь не страшно увядание. И не нужны пластические операции.

Настоящей – живой Джине 52 года. Её копии, созданной ИИ, 28 лет. Вот попала на обложку глянцевого журнала, как первая в мире модель, сгенерированная (в лучшем виде, конечно) нейроннной сетью на основе тысяч фотографий реальной Джины.

Теперь на фотосессии «ездит» ИИ-Джина, снимается в любом виде.