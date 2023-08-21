Западные СМИ раструбили о вводе «главного стратегического резерва ВСУ». Его тут же расстреляли российские самолеты

Из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-й бригады ВСУ на Запорожском участке, российские войска нанесли по ее позициям в течение одних лишь суток 5 авиаударов Фото: REUTERS

Западным союзникам Украины пора бы уже как-нибудь втихую отползти в сторонку и спрятаться за каким-нибудь кустом, пока им из Киева не начали отвешивать плюхи и затрещины. Сами понимаете, эти, если что, смогут. Помните, как они кричали, что "москаляку, мол, на гиляку"? Москаляки туда не захотели, но гиляка-то ведь осталась. Стоит, можно сказать, простаивает, петля веревочная на ветру болтается, ждет кандидата на пустующее место. Что становится особенно актуально в условиях, когда куда ни повернешься, отовсюду "фигвамы" вместо "перемог". И это в самом лучшем случае.

Вот, давеча, например, советник главы Офиса президента Украины и одновременно самый "черный рот" этой команды Михаил Подоляк отчитал, как непутевого мальчишку экс-президента Франции Николя Саркози. Стоило тому только заикнуться про мир и про то, что Крым на протяжении нескольких последних столетий был российским, как Подоляк дал ему жесточайший отлуп.

- Фантастически преступная логика экс-президента Франции Саркози, в которой он оправдывает захватнические войны России, вновь обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны. Именно поощрение лидерами западных стран преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008-м и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев, - бесновался Подоляк. - Поощрение Саркози - это прямое соучастие в многолетнем преступлении. Нельзя поощрять преступников фразами "земля в обмен на мир". Нет никаких "новых территорий России", нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками. Крым и Донбасс – безусловная территория Украины.

- Россия должна проиграть. Меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше поощрений к преступлению, - буквально кипел Подоляк от ярости. - Нельзя в 2023 году повторять "опыт Саркози", который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны.

Одним словом, если бы Саркози в тот момент был физически в пределах досягаемости, то Подоляк точно бы потащил его на скамью подсудимых в Гааге, а вернее того – на ту самую гиляку. Чтобы знал, как зрадничать, и всем до седьмого колена передал бы.

И ведь такой взбесившийся сумасшедший в Киеве не один. Компанию ему готова составить замминистра обороны Ганна Маляр (это фамилия, а не профессия). Она заявила, что из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-й бригады ВСУ на Запорожском участке, российские войска нанесли по ее позициям в течение одних лишь суток 5 авиаударов. Недовольство Минобороны Украины понятно – эта бригада была стратегическим резервом Залужного и Зеленского, и ее должны были ввести в прорыв российской обороны для развития успеха и броска к побережью Азовского моря. Маляр даже пригрозила, что за несанкционированное распространение такой информации на Украине установлена уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до восьми лет.

Очень грозное заявление, но есть лишь маленький нюанс. Первыми о переброске 82-ой бригады на участок наступления ВСУ на юге сообщили американский журнал Forbes и немецкая газета Bild. Прямо вижу, как по Берлину и Нью-Йорку рассекают свидомые чубатые патрули, которые арестовывают главных редакторов этих изданий.

А если серьезно, то даже сомневаться не стоит в том, что в критический момент команда Зеленского будет взваливать вину на кого угодно и топить всех, до кого сможет дотянуться. Причем, не только из числа своих сограждан.

Честное слово, западникам, которые еще до конца не поняли, с кем связались, надо бы отойти в сторону. И подальше. Чтобы не забрызгало. И когда в Киеве брызжут слюной до выступающей на губах пены, и когда весь этот надутый пузырь лопнет, забрызгав все вокруг малоприятной субстанцией.