МТС Банк повысил ставки по вкладу для физических лиц до 11,3% годовых

Максимальная доходность составляет 11,3% годовых по вкладу срочностью 91 день при ежемесячной капитализации процентов. Для удобства клиентов по вкладу на 91 день имеется возможность получить проценты в дату открытия вклада. Для граждан пенсионного возраста и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка размере 0,2 п.п. к базовой ставке.

Финальная доходность зависит от срока размещения и способа выплаты процентов, а также от надбавки к процентной ставке для отдельных категорий клиентов. Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей. Максимальная сумма вклада зависит от опций по вкладу.

По «МТС Вкладу» предусмотрен выбор опций:

• семь сроков вклада на выбор: от трех месяцев до трех лет;

• пополнение и/или частичное снятие денежных средств или без таких возможностей;

• размер неснижаемого остатка;

• способ начисления и выплаты процентов: ежемесячно на счет вклада (капитализация) с выплатой в конце срока, на отдельный счет, отличный от счета вклада или в дату открытия вклада за весь срок действия вклада.

По «МТС Вкладу» предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях «МТС Вклада», действующих на момент пролонгации. Досрочное расторжение договора вклада − по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора. Оформить вклад-конструктор «МТС Вклад» можно в любом офисе банка, на сайте или в мобильном приложении.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

Оригинал пресс-релиза на сайте МТС Банка.