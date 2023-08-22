Древние жители Подмосковья ели стрелядь с инжиром, носили китайские шелка и очень любили собак

Зарайский бизон Фото: Юлия СМИРНОВА

- Все считают, что археология - это в Египте, Греции, Италии. Но в нашей стране огромное количество археологических памятников! Они у нас под ногами в прямом смысле, - уверена Ася Энговатова, заместитель директора по науке Института археологии РАН.

Об удивительных и неожиданных открытиях, сделанных учёными во время раскопок в Москве и окрестностях, Ася Викторовна рассказала на лекции в Археологическом центр ландшафтного парка «Митино».

ПЕЧКА ИЗ МАМОНТА

Зарайск, 23 тысячелетие до н. э.

- 25 тысяч лет назад на месте нынешнего Зарайска, на берегу реки Осетр, жили люди. Тогда здесь водились мамонты, рядом лежал Валдайский ледник, - рассказывает Ася Энговатова.

Это был каменный век, люди ещё не знали металлов. Орудие для охоты, посуда для дома, - все было из камня или дерева. Или из костей и шкур мамонтов!

- Кости и бивни мамонта были строительным материалом для жилищ. Сверху накрывали мамонтовыми шкурами, а внизу рыли ямы-полуземлянки. Чем топили, если вокруг не было деревьев (в ледниковый период в Подмосковье покрывали не леса, а тундра, как сейчас в Заполярье. - Ю.С.)? Тоже костями. Археологи нашли древние печки, полные сгоревших костей. Хотя кости очень неприятно пахнут, попробуйте поджечь хотя бы куриную. Из шкур делали мешки, в которых кипятили воду. В воду кидали горячие камни, чтобы она нагревалась, - описывает археолог суровый был жителей Подмосковья.

И при всем при этом люди находили время и вдохновение на искусство! В Зарайске найдены шедевры первобытного искусства даже не российского, а мирового уровня, - Зарайский бизон и палеолитическая Венера. Бизон из бивня мамонта завораживает красотой и совершенной пластикой. В музее «Зарайский Кремль» рассказывают, что скульптура магическая: скульптор ваял ее для ритуала, чтобы охота была удачной. Перед охотой древние жители Подмосковья «убили» 16-сантиметровую фигурку молодой бизонихи (да, это девочка). На ней видны следы ударов и красная охра - «кровь» на боку.

Палеолитическая Венера из Зарайска Фото: Юлия СМИРНОВА

БОЕВЫЕ ТОПОРЫ И ЛЮБИМЫЕ ПСЫ

Истра, III тысячелетие до н. э.

Некрополь «Павловская слобода» под Истрой - ровесник египетской пирамиды Хеопса. Четыре с половиной тысячи лет назад здесь жили и хоронили соплеменников люди древней фатьяновской культуры. Их следы археологи находят не только в Московской области, но и в соседних - Ярославской, Тверской, Смоленской, вплоть до Костромской и Новгородской.

- Фатьяновцы - первые скотоводы и земледельцы. Судя по ДНК, фатьяновская культура - это культура мигрантов, эти люди пришли на нашу территорию. Откуда, ученые пока спорят. Фатьяновцы разводили овец и свиней. У них было очень много собак - видимо, помогали загонять стада овец. И они так любили собак, что вместе с могилами людей мы находим могилы собак, - удивляет Ася Энговатова. - В загробный мир с собой брали горшок и топор. У каждого мужчины в погребении находят топор. Несколько килограммов на длинном древке - ударная сила такого топора очень велика, это грозное оружие! Учёные считают, что это были боевые топоры, с их помощью вели войну. Есть много следов на черепах от ударов.

Вот такие милые люди фатьяновцы: собачек любили, а соседей чуть что - топором по голове…

ЗАГРАНИЧНЫЕ БУСЫ

Митино и Мякинино, XI век н. э.

Тысячу лет назад самыми престижными районами, похоже, считались вовсе не Замоскворечье или Кутузовский проспект. А нынешние Митино и Павшинская Пойма!

- Видимо, излучина Москва-реки очень популярна. Митино - место сосредоточения славянских племен, здесь много поселений и могильников, - продолжает Ася Викторовна.

Славянские женщины явно любили наряжаться. Археологи находят множество украшений: бусы, перстни, подвески, браслеты, височные кольца… Из неожиданного - бусы из импортного сердолика.

- Вы знаете, откуда сердолик? Из Афганистана! Только там есть месторождение такого камня. А носили его славяне в Митине! - у лектора очередной сюрприз.

Интересно, как девушка из Митино в XI веке могла заполучить импортные бусы? Муж привёз из командировки? Или был какой-то аналог «Али Экспресса?»

Славянские курганы в Митино Фото: Юлия СМИРНОВА

- Очень интересная подвеска найдена на месте торгового центра «Крокус Сити» и метро «Мякинино». С одной стороны - девушка со змеями вокруг головы, как у Медузы Горгоны. А с другой стороны - христианские символы. В XI - начале XII века христианство здесь только начинает распространяться, поэтому в одной и той же подвеске мы видим и христианское, и языческое. Люди верят и то, и в другое, на всякий случай, - рассказывает археолог.

В Митинском парке сохранился большой курганный могильник, где лежат славяне XII века. Почему ученые решили его не трогать? У археологов есть принцип - «презумпция сохранения».

- Археологи стараются копать только в крайних случаях. Если что-то строят, например, или прокладывают дорогу, - объясняет Ася Энговатова.

Почему так? Вроде бы, логично выкопать все - там же новые знания о нашей история, новые открытия!

- Ещё недавно мы не знали про ДНК-анализ. А сейчас по любой косточке можем сказать многое о людях и их родственниках: какой у них был рост и цвет глаз, чем они болели. Возможно, через 10 лет появятся новые методы, - аргументирует Ася Викторовна.

ИГРАЛИ В ШАХМАТЫ В ШЕЛКАХ

Дмитров, XIII век

Средневековый Дмитров. Судя по находкам археологов, люди здесь жили хорошо, одевались богато, а время проводили за интеллектуальными играми - шахматами и шашками. Ну, может, и не все, а элита того времени.

- Знатная горожанка XIII века, например, была одета в головной убор с опушкой из белого меха и красивую шёлковую косынку. Горлышко и головной убор расшиты золотыми бляшками, весь наряд украшен вышивкой золотными нитями. Стеклянные браслеты были очень популярными украшениями, - рассказывает Ася Энговатова,

Наряд дамы из Дмитрова рассказывает не только о моде того времени - но и об экономике, и торговых связях.

- Нам важно понять, откуда привезена шёлковая ткань - из Китая, Сирии или Византии. Китайских шёлковых тканей мы находим много.

Но что интересно: китайские шелка в Подмосковье есть, а китайцев в средние века не было - об этом говорят антропологические исследования захоронений. Получается, это наши купцы, скорее всего, привозили дорогие ткани с востока

- Со скандинавами сложнее. Скандинавские вещи находим и в Подмосковье, и под Ярославлем, и в Гнездово под Смоленском, - приводит другой пример археолог. - Были ли скандинавы частью дружины? Судя по письменным источникам, да. И судя исследованиям генетиков - тоже. Но в какой мере, пока загадка.

И МНОГО ЗЕМЛЯНИКИ!

Сергиев Посад, XVI - XVII века

А ещё учёным удалось воссоздать меню монахов Троице-Сергиевой Лавры XVI - XVII веков. По разными микро- и макроостаткам пищи, в том числе с помощью анализов на пыльцу и споры.

- Ели гречиху, просо, мак, лён. Яблоки. И очень много земляники, - рассказывает Ася Энговатова.

С ягодами и фруктами вообще было изобилие на столе: малина, ежевика, черника, брусника, клюква, вишня. И даже инжир! Рыбу любили, причем в основном мелкую, из соседних водоёмов: снеток, пескарь, ёрш, уклейка. Но был в рационе и судак, и даже стерлядь. Хлеб монахи предпочитали из муки грубого помола с отрубями. Сейчас такой продаётся в отделах здорового питания, а тогда другого и не было, похоже.

ЦИФРА

3708 археологических памятников известно ученых в Московской области.

По данным Института археологии РАН.